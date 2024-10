Artesão paraense cria pulseiras utilizando pedaços da corda do Círio de Nazaré

O artesão Rivaldo Pinheiro está fazendo sucesso com suas pulseiras feitas com pedaços da corda do Círio. A ideia surgiu este ano após um pedido de sua esposa Márcia Athayde, que ganhou o objeto de fé, presenteada por um amigo. Ele começou a produzir estes acessórios como um hobbie e hoje conquista clientes ao redor da cidade

"Ele sempre gostou de pulseiras, mas fazia para uso próprio. As pessoas começaram a pedir e a encomendar, outros modelos sem ser do Círio, antes da pandemia. Este ano, eu ganhei de um amigo um pedaço da corda, fiquei emocionada e o amarrei no meu braço, cheguei em casa e mostrei. Ele achou lindo e eu pedi para ele colocar o presente em uma pulseira para ser minha proteção", conta a contadora.

O pedido feito a Rivaldo surpreendeu ainda mais a esposa, já que ele, devoto como ela, decidiu fazer duas pulseiras como um símbolo de proteção do casal e uma forma de agradecer eternamente à Nossa Senhora pelas graças alcançadas.

"Em 2021, eu passei por uma situação complicada e fui visitar a Imagem Peregrina. Estávamos parados na frente da Santa e, de repente, um guarda apareceu com um buquê de flores, dizendo que a santa pediu para lme entregar. Peguei o ramo e comecei a rezar. Coloquei a minha vida nas mãos Dela. Dois dias depois, esse meu problema seríssimo foi resolvido", relembra Márcia, que se tornou devota neste ano.

Após o momento marcante em 2021, o casal se tornou devoto da Padroeira dos paraenses (Foto/Arquivo Pessoal)

Como as vendas começaram

Com o amuleto de proteção no braço, Márcia foi trabalhar e os colegas começaram a elogiar sua pulseira. Neste momento, ela contava como a produção do objeto começou e, desde então, os pedidos começaram a aparecer e não pararam mais. Hoje, Rivaldo produz cerca de 12 pulseiras por dia e vê a atividade como algo prazeroso, além de ser uma forma de agradecer Nossa Senhora pela saúde da esposa.

"Ele também se tornou devoto por ver o poder Dela na minha vida, ele passou a acreditar. Ele faz as pulseiras com o maior prazer. É trabalho artesanal e individual, ele usa couro, compra os fechos e fez o próprio maquinário. Foi para o Youtube, viu modelos de tranças com 8, 6, 4 nós e agora está todo mundo encomendando", comemora a contadora.