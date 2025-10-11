Arrastão do Círio: cortejo ganha as ruas do centro histórico de Belém

Após a chegada da imagem peregrina na Escadinha do Porto, no fim da manhã deste sábado (11), centenas de pessoas seguem pelas ruas do bairro da Campina no Arrastão do Círio 2025. O cortejo foi iniciado às 12h.

Promovido pelo Instituto Arraial do Pavulagem, a 23ª edição tem como tema "Arrastão do Pavulagem – Cultura da Amazônia na COP-30 e além".

“Unção gigantesca. Depois de tanto tempo de preparativos, ver passar Nossa Senhora de Nazaré e fazer uma homenagem para ela é uma coisa transcendental. Acho que a nossa espiritualidade fica em alta, a nossa energia e vibração, isso faz muito bem para a pessoa. Viva Nossa Senhora de Nazaré”, disse Júnior Soares, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem.

Com concentração no Boulevard da Gastronomia e a esquina da Boulevard Castilhos França com a Presidente Vargas (sentido Ver-o-Peso), o cortejo segue pela Boulevard Castilhos França, passa pela 16 de novembro e finaliza na Praça Dom Pedro II, onde a banda Arraial do Pavulagem se apresenta com convidados especiais.

Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Fotos: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem) Arrastão do Círio tem cortejo em Belém (Foto: Filipe Bispo/Arraial do Pagulagem)

"É impossível não conter a emoção com a chegada dela do Círio Fluvial e sair tocando e cantando pelas ruas de Belém, celebrando e homenageando a padroeira dos paraenses. Já são 23 anos realizando essa homenagem e só temos a agradecer por mais um ano", acrescenta Júnior.

Diferente dos demais arrastões que ocorrem ao longo do ano, o Arrastão do Círio inclui ritmos e elementos que só aparecem nesta celebração, como a Barca Rainha das Águas, no lugar do Boi Pavulagem, que faz referência ao Círio Fluvial e a carpintaria naval tradicional da Amazônia).

O Batalhão da Estrela inclui no repertório mais ritmos tradicionais - como Mazurca e Retumbão. Outros elementos de miriti, típicos do Círio, adornam o cortejo, e instrumentos como Roque-Roque fazem alusão à natureza e criam uma atmosfera imersiva.