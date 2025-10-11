Capa Jornal Amazônia
Prefeito de Belém fala sobre a emoção de receber a imagem após a Romaria Fluvial

Igor Normando classificou o momento como um dos mais marcantes de sua vida

Gabi Gutierrez e Fabyo Cruz
fonte

Prefeito de Belém, Igor Normando, carrega imegam de Nossa Senhora de Nazaré (Tarsoi Sarraf/O Liberal)

O prefeito de Belém, Igor Normando, participou, na manhã deste sábado (11/10), da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré e destacou a emoção de receber a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré após o cortejo. Ele classificou o momento como um dos mais marcantes de sua vida.

Mais de 400 embarcações participaram da procissão, que iniciou às 8h50 no Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci e seguiu até a Escadinha da Estação das Docas, percorrendo as águas da baía do Guajará. O Navio Hidroceanográfico “Garnier Sampaio” conduziu a Imagem Peregrina pelo 25º ano consecutivo, acompanhado por dezenas de outras embarcações, jet skis e fiéis que entoavam cânticos e acenavam durante o trajeto.

O cortejo fluvial é uma das quatro procissões oficiais que compõem a grande celebração do Círio de Nazaré, considerada a maior manifestação religiosa da região, e reúne milhares de devotos ao longo das margens da baía, além de formar uma verdadeira homenagem à padroeira dos paraenses com balões, flores, bandeiras e buzinaço das embarcações.

Preito de Belém

