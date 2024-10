Ana Maria Braga fala sobre o Círio de Nazaré no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga falou sobre o Círio de Nazaré no programa "Mais Você" desta sexta (11). Após exibir uma reportagem sobre Nossa Senhora Aparecida, a jornalista deu detalhes sobre Nossa Senhora de Nazaré e a importância da festa religiosa paraense, que acontece em Belém do Pará no domingo (13).

Conversando com Louro Mané, Ana explicou que a tradicional manifestação paraense já acontece há mais de dois séculos. "Hoje começou também a festa do Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará. Louro, essa é a maior festa religiosa do mundo. Um verdadeiro ato de amor e devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que é um dos nomes da mãe de Jesus Cristo", disse.

Impressionada, Ana também falou sobre a quantidade de pessoas, já que a procissão leva mais de 2 milhões de pessoas às ruas de Belém. "Olha quanta gente!", explanou a apresentadora. "Amanhã também tem festa, é dia da romaria fluvial, que é maravilhosa. Olha a fé da galera! Isso é tão bonito de ver", respondeu Louro.