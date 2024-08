Carreta Missionária leva serviços de saúde e assistência social à Grande Belém

A Carreta Missionária, projeto voluntário que percorre o país levando serviços gratuitos de saúde e assistência social, chegou ao Pará e vai realizar ações de atendimento comunitário em Belém, nos dias 17 e 18 de agosto, e em Ananindeua, no dia 19 de agosto. A carreta vai circular por 17 municípios paraenses até o dia 3 de setembro. O projeto dirigido pela Junta de Missões Nacionais (JMN) da Convenção Batista Brasileira (CBB), em parceria com a Convenção Batista do Pará (CBP), é voltado à população carente e tem o propósito de levar o Evangelho a todos os paraenses com o slogan "Mais de Cristo no Pará".

Serão ofertados serviços odontológicos, psicológicos, de orientação nutricional, massoterapia, atendimentos de enfermagem, orientações com assistentes sociais, corte de cabelo, limpeza de pele, atividades recreativas para crianças, entre outros. Também serão realizadas celebrações evangelísticas, em cada comunidade, nos dias que antecedem a oferta de atendimentos gratuitos.

"Por ser um projeto missionário, ele tem um caráter evangelístico, aplicando o princípio de compaixão e graça pela ação social, oferecendo à população serviços médicos e odontológicos, ficando a critério das igrejas que recebem a Carreta acrescentarem outros atendimentos que estejam de acordo com os profissionais que voluntariamente disponibilizam seus serviços para a população de forma gratuita", diz o pastor José Batista, voluntário da coordenação da Carreta M2.

VEJA MAIS

Confira onde será as ações em Belém e Ananindeua:

Belém

17/08 - Igreja Batista da Agulha

Endereço: R. Oito de Maio, 80 - Agulha, Belém

18/08 - Aldeia Amazônica

Endereço: Av. Pedro Miranda, S/N - Pedreira

Ananindeua

19/08 - Segunda Igreja Batista

Endereço: Conjunto Cidade Nova 5, Tv. We 32, 452 - Coqueiro, Ananindeua

Confira o roteiro completo pelo Pará:

BAIXO-AMAZONAS – Santarém

30 e 31/07/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Santarém

TAPAJÓS – Itaituba

02 e 03/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Itaituba

XINGÚ – Altamira

06 e 07/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Altamira

TOCANTINA – Tucuruí e Barcarena

09/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Tucuruí

11/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Barcarena

MARAJÓ – Soure/Salvaterra

14/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Soure

15/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Salvaterra

METROPOLITANA 3 – Icoaraci

17/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Icoaraci

METROPOLITANA 1 – Belém

18/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Belém

METROPOLITANA 2 – Ananindeua

20/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Ananindeua

NORDESTE – Castanhal, Salinas

21/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Castanhal

22/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Castanhal

23/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Salinas

24/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Salinas

LESTE – Mãe do Rio, Paragominas, Ulianópolis

27/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Mãe do Rio

28/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Paragominas

29/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Ulianópolis

SUDESTE/SUL – Rondo do Pará, Parauapebas, Marabá

30/08/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Rondon do Pará

01/09/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Parauapebas

03/09/24 – Atuação Missionária/Social da Carreta em Marabá

*(estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)