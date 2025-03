Veja como foi a participação das personalidades paraenses no desfile da Grande Rio

A escola de samba Acadêmicos do Grande Rio certamente ganhou um lugar especial no coração dos paraenses depois de seu desfile na madrugada desta quarta-feira (05) que apresentou a cultura do Pará em alas, carros alegóricos na letra do samba-enredo.

O desfile também foi marcado pela presença de diversas personalidades paraenses, que participaram ativamente da performance da escola de samba em diferentes momentos da apresentação.

Alane Dias desfilou como musa da Grande Rio (Foto: Tarso Sarraf)

Alane Dias foi a musa da Grande Rio e desfilou na avenida com uma fantasia que fez uma homenagem às tradições culturais e espirituais do Pará. Seu traje, repleto de flores coloridas em tons vibrantes, foi inspirado na borboleta azul da Amazônia, símbolo da cabocla Jarina. “Estou feliz e muito empolgada. É uma honra contar essa história com a Grande Rio, essa história do lugar que a gente tanto ama”, afirmou a paraense.

A atriz e Rainha das Rainhas de 2024, Fernanda Costa, também deixou sua marca no desfile. Pela primeira vez no Sambódromo, Fernanda foi um dos destaques da escola no Carro 2, dentro do enredo "Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós".

O governador do Pará, Helder Barbalho, marcou presença na apresentação da escola de samba. Segurando uma bandeira do estado, Helder demonstrou muita emoção na avenida e declarou que ficou feliz pela homenagem que o Pará recebeu.

"É um momento muito especial, de arrepiar, ver a Sapucaí contando a nossa história. Fizemos bonito e o Pará teve o destaque que merece", afirmou Helder.

Três irmãs turcas

No abre-alas, três paraenses ganharam destaque por interpretar as três irmãs turcas encantadas. As personagens foram interpretadas por Fafá de Belém, como Mariana, Dira Paes, como Cabocla Herondina, e Naiame que encarnou Jarina em sua estreia na Marques de Sapucaí.

Dira Paes e Fafá de Belém participaram interpretando Cabocla Herondina e Mariana, respectivamente (Foto: Tarso Sarraf)

Antes de entrar para desfilar, Naieme, demonstrou muita emoção e descreveu a experiência como um sonho realizado. "Eu já faço parte do samba paraense, da cultura paraense, do carimbó, do boi, do samba, toda a animação do paraense. Nós tentamos traduzir um pouco disso no momento do desfile", comentou.

A atriz Dira Paes também se emocionou durante o desfile e destacou o amor pelo Pará. "O coração está batendo forte. Os paraenses no Camarote Arpoador me pararam para desejar um ótimo desfile e dizer como é bom estar aqui para celebrar o que a gente ama, que é o Estado do Pará. Estou muito feliz”, afirmou.

Carimbó presente

Mestre Damasceno esbanjou simpatia durante o desfile (Foto: Tarso Sarraf)

O carimbó esteve bem representado em diversos elementos do desfile da Grande Rio, desde figurinos, alas e até carros alegóricos. Os mestres da música regional, Dona Onete e Mestre Damasceno, que contribuíram na inspiração do samba-enredo, também participaram do espetáculo e emprestaram seu carisma e identidade regional para a avenida.

Registro de Dona Onete no desfile da Grande Rio (Foto: Tarso Sarraf)