Grande Rio mostra união de samba e carimbó na avenida

A escola de samba Acadêmicos do Grande Rio publicou nas redes sociais o registro de um momento icônico de seu desfile: a mistura do samba com o carimbó. O vídeo mostra o trecho em que um sambista coordena os músicos para realizar uma alternância, e abrir espaço para os instrumentos do carimbó dentro da canção.

Nas imagens também é possível ver Paolla Oliveira, rainha de bateria da escola de samba, que aparece dançando e se divertindo com o som do carimbó adentrando na avenida durante o desfile.

VEJA MAIS:

Na publicação, que já conta com milhares de visualizações, a agremiação escreveu: “Samba e Carimbó?! Podemos!”.

Muitos usuários do instagram elogiaram a desenvoltura da escola de samba, que conseguiu unir carimbó e samba de forma orgânica em sua apresentação.

“Parabéns granderio foi maravilhoso, que história linda”, parabenizou uma seguidora

“MDS que harmonia linda. Que perfeição nosso Carimbó. Foi lindo de ver. Nunca fomos tão bem representados”, comentou outro usuário.

“muito lindo, ritmos e cadências....já ganhou!”, destacou outro perfil.