Programação de Carnaval gratuita em Belém: veja o que fazer nesta terça-feira (17)
Confira atividades carnavalescas para participar na capital paraense
Nesta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro de 2026, Belém recebe diversas programações gratuitas para toda a família. A capital paraense vive o feriado com bloquinhos, festas para crianças e shows abertos ao público. Confira abaixo.
Programação de Carnaval em Belém — Terça-feira, 17 de fevereiro
Bloco Filhos de Glande
- O que vai ter: festa na rua com Batuque do Mercado, Fé no Batuque e Xibé da Galera
- Local: Praça do Carmo — Cidade Velha
- Horário: a partir das 12h
Bailinho Pet
- O que vai ter: brincadeiras para pets e tutores
- Local: Shopping Boulevard (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 — Reduto)
- Horário: a partir 16h
Bosque Folia
- O que vai ter: camarim fashion, pintura facial, fanfarra e brincadeiras para crianças
- Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Avenida Centenário, 1052 — Val-de-Cans)
- Horário: a partir das 16h
Bloquinho de Carnaval e Mini Trio Elétrico
- O que vai ter: camarim fashion, brincadeiras e samba para crianças
- Local: Castanheira Shopping (BR-316, Km 01 — Castanheira)
- Horário: a partir das 17h
Bailinho da Estação
- O que vai ter: brincadeiras para crianças
- Local: Estação das Docas (Avenida Marechal Hermes, S/N — Campina)
- Horário: a partir das 15h
CarnaBelém no Ver-O-Rio
- O que vai ter: shows de DJ Victor Top, Carimbó Volta ao Mundo, DJs Meta/Esquema, Fruta Quente, Nazaré Pedreira, Gang do Eletro e Aparelhagem Rabeta Sound
- Local: Complexo Ver-O-Rio (Avenida Marechal Hermes, 1375 — Umarizal)
- Horário: a partir das 15h
CarnaBelém na Aldeia Amazônica
- O que vai ter: shows de DJ Celine e Banda Virtudão, na concentração; trio elétrico com Banda Xeiro Verde; e Fruta Quente e DJ Dieguinho, no palco
- Local: Aldeia Amazônica (Avenida Pedro Miranda, S/N — Pedreira)
- Horário: a partir das 14h
