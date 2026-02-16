Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Programação de Carnaval gratuita em Belém: veja o que fazer nesta terça-feira (17)

Confira atividades carnavalescas para participar na capital paraense

Lívia Ximenes
fonte

As programações de Carnaval para esta terça-feira (17) em Belém são variadas (Reprodução/ Redes sociais)

Nesta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro de 2026, Belém recebe diversas programações gratuitas para toda a família. A capital paraense vive o feriado com bloquinhos, festas para crianças e shows abertos ao público. Confira abaixo.

Programação de Carnaval em Belém — Terça-feira, 17 de fevereiro

Bloco Filhos de Glande

  • O que vai ter: festa na rua com Batuque do Mercado, Fé no Batuque e Xibé da Galera
  • Local: Praça do Carmo — Cidade Velha
  • Horário: a partir das 12h

Bailinho Pet

  • O que vai ter: brincadeiras para pets e tutores
  • Local: Shopping Boulevard (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 — Reduto)
  • Horário: a partir 16h

Bosque Folia

  • O que vai ter: camarim fashion, pintura facial, fanfarra e brincadeiras para crianças
  • Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Avenida Centenário, 1052 — Val-de-Cans)
  • Horário: a partir das 16h

Bloquinho de Carnaval e Mini Trio Elétrico

  • O que vai ter: camarim fashion, brincadeiras e samba para crianças
  • Local: Castanheira Shopping (BR-316, Km 01 — Castanheira)
  • Horário: a partir das 17h

Bailinho da Estação

  • O que vai ter: brincadeiras para crianças
  • Local: Estação das Docas (Avenida Marechal Hermes, S/N — Campina)
  • Horário: a partir das 15h

CarnaBelém no Ver-O-Rio

  • O que vai ter: shows de DJ Victor Top, Carimbó Volta ao Mundo, DJs Meta/Esquema, Fruta Quente, Nazaré Pedreira, Gang do Eletro e Aparelhagem Rabeta Sound
  • Local: Complexo Ver-O-Rio (Avenida Marechal Hermes, 1375 — Umarizal)
  • Horário: a partir das 15h

CarnaBelém na Aldeia Amazônica

  • O que vai ter: shows de DJ Celine e Banda Virtudão, na concentração; trio elétrico com Banda Xeiro Verde; e Fruta Quente e DJ Dieguinho, no palco
  • Local: Aldeia Amazônica (Avenida Pedro Miranda, S/N — Pedreira)
  • Horário: a partir das 14h
