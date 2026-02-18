Paolla Oliveira é comentarista do Desfile das Campeãs neste sábado (21)

A atriz Paolla Oliveira, ex-Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, será comentarista do Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro. A programação ocorre neste sábado (21), com transmissão disponível a partir das 21h30. As seis escolas que mais pontuaram retornam à Marquês de Sapucaí para a tradicional apresentação.

Paolla integra a equipe de comentaristas da Globo, formado por Lucinha Nobre, Milton Cunha, Mariana Gross, Karine Alves, Gominho, Fábio Júdice e WIC Tavares. O Desfile das Campeãs passa ao vivo no Globoplay e Multishow. As agremiações que participam são Estação Primeira de Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos de Vila Isabel, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos da Viradouro, grande campeã de 2026.

A ex-Rainha de Bateria da Grande Rio esteve no posto de 2009 a 2010 e retornou em 2020, permanecendo até 2025. Em setembro do ano passado, Paolla foi consagrada Rainha de Honra, um título inédito que homenageia a trajetória percorrida e vitória de 2022. No desfile de 2026, a influenciadora Virgínia Fonseca assumiu o coroa.