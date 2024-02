Paolla Oliveira abre a maratona de Carnaval no trio do Cordão do Bola Preta

Paolla Oliveira mostrou mais uma vez que é uma foliã inveterada e que sua participação no Carnaval não se resume apenas ao desfile na Marquês de Sapucaí. Neste sábado (10), a musa da Grande Rio também mostrou samba no pé, ou melhor, no trio que acompanha no tradicional bloco Cordão do Bola Preta, que abre os desfiles de blocos de rua no Rio de Janeiro. Paolla distribuiu simpatia e, além de pular muito, aproveitou para tirar fotos e fazer vídeos com os foliões do bloco.

A organização do Bola Preta comemora neste ano o 105º desfile. No Instagram, a atriz mostrou os preparativos para a folia e publicou um vídeo sendo ovacionada pelos fãs.

Nas redes sociais, Paolla mostrou os bastidores da preparação e a agitação do bloco, que arrasta centenas de foliões pelas ruas do centro do Rio. "Gente, oficialmente final de semana do Carnaval e eu tô como? Já sem voz, isso mesmo, assim tudo bem, já já estou boa. Desde as seis horas da manhã, porque hoje estou já no fulejo, me arrumando. Hoje é o dia Cordão do Bola Preta que tanto amo, e já estou com essa sensação maravilhosa de comemorar com eles esses 105 anos do cordão", declarou

“Por aqui já é tradição curtir a folia com o @cordaodabolapretaoficial! Amo! Parabéns pelo 105º desfile”, escreveu a atriz na legenda da publicação.