Oscar Rodrigues comenta resultado do Carnaval e reforça respeito à decisão dos jurados

A tradicional escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, do bairro do Jurunas, foi rebaixada para o Grupo de Acesso 1 do Carnaval de Belém. Neste ano, a agremiação levou para a avenida uma homenagem ao empresário Oscar Rodrigues, dono do Grupo Líder, que completou 80 anos.

Em depoimento exclusivo para a Redação Integrada de O Liberal, Oscar Rodrigues elogiou o desfile e destacou sua emoção ao ser homenageado pela escola. “Eu achei muito bonito. Nunca tinha ido na Aldeia Cabana. Já passei por fora, mas nunca tinha entrado. Rapaz, eu gostei demais. Mas eu não entendo de carnaval, não entendo nada. Já fui algumas vezes no Rio de Janeiro, assisti aos espetáculos, mas não conheço as entranhas do carnaval, como funciona. Eu não entendo esse negócio de escola empatar, mas achei todas muito bonitas, lindas, dançando. Eu fiquei muito feliz”, disse.

Ele também relembrou sua relação com o bairro do Jurunas e com membros do Rancho. “A gente mora aqui no Jurunas. Primeiro eu morei na Cidade Velha, depois vim para cá. Morei 50 anos no Jurunas. Sempre tive muita proximidade com o Rancho. Seu Luís, o diretor do Rancho, é meu vizinho. Sempre ajudamos de alguma forma”, comentou.

Sobre a homenagem, o empresário afirmou que foi um momento especial. “Eles apareceram querendo me homenagear e, quem é que não gosta de uma homenagem? Eu gostei mesmo. Foi uma noite memorável, maravilhosa para mim”, declarou.

Já sobre o resultado do desfile e o rebaixamento do Rancho, Oscar Rodrigues destacou a importância de respeitar as decisões dos jurados. “Jurado tem sua liberdade e total autonomia. Quem sou eu para discutir jurado? Mas eu disse até numa live que eles se reinventem, que sacudam a poeira e deem a volta por cima”, finalizou.