O que é o Vodum? Conheça a entidade citada no samba-enredo da Grande Rio

Para mergulhar no universo "Parawara", a Grande Rio buscou inspiração na rica cultura amazônica. Com um enredo que explora a história e ressalta a religião afroamazônica, a escola de samba levará para a Marquês de Sapucaí, em 2025, uma homenagem à cultura paraense. E os Voduns serão um das figuras centrais na narrativa do enredo da escola, representam a conexão ancestral entre a África e o Brasil.

O que é o Vodum?

Os Voduns são entidades espirituais de origem africana, cultuadas principalmente pelos povos Ewe-Fon, nos territórios que hoje correspondem ao Benim e Togo. No Brasil, o culto a essas divindades se consolidou no Tambor de Mina, onde os Voduns se misturam com outras entidades espirituais, como os Orixás, de tradição iorubá, e os Encantados, espíritos de pessoas que viveram no Brasil.

No samba-enredo da Grande Rio para o Carnaval de 2025, "Vodum" representa essas divindades das religiões de matriz africana, com destaque para sua importância no Tambor de Mina, prática religiosa profundamente enraizada no Maranhão e com forte presença no Pará.

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.