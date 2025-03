Quem são os Caruanas? Conheça as entidades citadas no samba-enredo da Grande Rio

A Grande Rio leva para a avenida o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", que celebra a cultura e as tradições do Pará, com foco nas lendas amazônicas e na importância das águas. Nesse contexto, os Caruanas são figuras centrais, representando os seres encantados que habitam os rios e igarapés da região. Conheça um pouco mais sobre essas entidades citadas no samba-enredo da Grande Rio:

Quem são os Caruanas?

Na mitologia paraense, os Caruanas são espíritos que vivem nas águas e possuem poderes mágicos. Os Caruanas são entidades espirituais consideradas protetoras das águas, com forte presença no folclore paraense. Eles são vistos como seres que podem trazer tanto benefícios quanto malefícios, dependendo da forma como são tratados. No samba enredo, eles representam a força da natureza e a riqueza da cultura paraense.

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.