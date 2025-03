O que é o Tambor de Mina? Veja o significado usando no samba-enredo da Grande Rio

No início desta quarta-feira (05), a Grande Rio vai cruzar a passarela da Marquês de Sapucaí com o enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó". O desfile vai trazer uma imersão no encontro mágico entre as Princesas Turcas Ajuremadas e as Encantarias da Amazônia, com uma narrativa que mistura palácios, pajelanças, incensos, igarapés, encantarias e os terreiros de Tambor de Mina. Mas você sabe o que é o Tambor de Mina? Conheça um pouco mais sobre a religião:

O Tambor de Mina é uma religião afro-brasileira com raízes profundas na cultura africana, que se desenvolveu principalmente no Maranhão, mas que também possui forte presença no Pará e em outros estados do Brasil. Ela se destaca por sua rica mitologia, seus rituais complexos e sua forte ligação com a música e a dança.

Quais as principais características do Tambor de Mina?

Culto aos Voduns, Orixás e Encantados: O Tambor de Mina cultua diversas entidades espirituais, incluindo os Voduns (divindades de origem africana), os Orixás (divindades de origem iorubá) e os Encantados (espíritos de pessoas que viveram no Brasil e que, em vez de morrer, se encantaram).

Música e dança: A música e a dança desempenham um papel central nos rituais do Tambor de Mina. Os tambores (mina, hu e gã) são instrumentos sagrados que invocam as entidades espirituais, e os participantes dos rituais dançam em homenagem a essas entidades.

Matriarcalidade: O Tambor de Mina é uma religião matriarcal, o que significa que as mulheres desempenham um papel de destaque na hierarquia religiosa. As mães de santo são as líderes dos terreiros e possuem grande poder e prestígio.

Sincretismo religioso: O Tambor de Mina incorpora elementos de outras religiões, como o catolicismo e o espiritismo. Essa mistura de crenças e práticas é conhecida como sincretismo religioso.

Hierarquia: Assim como muitas religiões, o Tambor de Mina possui uma hierarquia bem definida. Essa hierarquia se aplica tanto aos espíritos quanto aos membros da religião.

Onde encontrar o Tambor de Mina?

A religião é predominante nos estados do Maranhão e Pará, mas também pode ser encontrada em outros estados brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.