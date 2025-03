O que é Cocoriô? Veja o significado do termo usando no samba-enredo da Grande Rio

O enredo da Grande Rio para o Carnaval de 2025 homenageia o Pará e sua cultura. O tema mergulha no misticismo e reforça a influência das entidades espirituais na identidade amazônica. Um dos termos usados no enredo é o "Cocoriô", utilizado para representar elementos de encantamento associados às tradições culturais e religiosas paraenses. Conheça um pouco mais sobre a expressão:

O que é Cocoriô?

O termo "Cocoriô" carrega um significado de mistério e poder, evocando a força das entidades espirituais e a magia das águas amazônicas. Associado à feitiçaria e ao encantamento, ele representa elementos presentes nas tradições e lendas do Pará. Sua origem está ligada às práticas mágicas e espirituais do folclore local, celebrando crenças e rituais transmitidos de geração em geração.

No samba-enredo da Grande Rio para o Carnaval de 2025, a expressão “A Mina é Cocoriô” é uma saudação e evocação que mistura Voduns, Orixás e Caboclos. "Cocoriô" simboliza um encantamento, feitiço ou magia, conectando o misticismo paraense ao Tambor de Mina que carrega consigo o caráter espiritual e sobrenatural da narrativa, destacando as influências ancestrais e a riqueza cultural da região.

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.