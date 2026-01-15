Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Depois que as musas carnavalescas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, no sudeste do Pará, foram escolhidas, chegou a vez do bloco iniciar a temporada carnavalesca. Neste domingo (18), será realizado o tradicional arrastão.

As três musas do bloco desfilam em cima da alegoria, que é uma grande minhoca. As selecionadas terão remuneração em dinheiro e ajuda de custo para a confecção dos figurinos.

Para o primeiro desfile oficial do Minhocão, a saída do trio elétrico é a partir das 17h, da Avenida Sete de Setembro a caminho das Escadarias de Santo Antônio. Este ano, a programação será realizada em cinco domingos e uma terça-feira, consolidando o bloco como um dos mais longos e aguardados eventos carnavalescos da região.

Essa é a vigésima sétima edição do bloco, e como em todos os anos, a folia será puxada pela grande minhoca.

"Este ano trouxemos artesãos de Parintins para a confecção da grande minhoca. Eles estão fazendo um excelente trabalho. A ideia é valorizar ainda mais os artistas da região além de, é claro, abrilhantar ainda mais a nossa festa", contou o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira.

A festa será comandada ainda por um trio elétrico, garantindo som, animação e muita energia desde o início da temporada carnavalesca para milhares de foliões. Entre as atrações confirmadas estão: Banda Caferana, trazendo sucessos que já embalam o Carnaval da região; The Bregas, com repertório contagiante e clima de nostalgia e festa; DJ Kael, garantindo a animação entre os intervalos e mantendo o público no ritmo da folia.

"Esse bloco começou como uma brincadeira entre feirantes há mais de vinte anos. Nós fazemos questão de manter viva essa cultura porque faz parte da identidade do nosso povo. Também fazemos questão de manter o trio elétrico, deixando viva a tradição do carnaval de rua, por isso temos um dos maiores carnavais do Pará", explicou o secretário municipal de Cultura, Jean Ribeiro.

A cada edição, o bloco reúne milhares de foliões, atraindo visitantes de diversas cidades do Pará e fortalecendo Tucuruí como destino turístico durante o período carnavalesco.

"Para este ano, a expectativa é de público recorde, impulsionado pela programação estendida e pela tradição que o evento carrega. O impacto socioeconômico do Bloco Minhocão é expressivo. Durante os dias de festa, setores como hotelaria, bares, restaurantes, transporte, comércio informal e serviços em geral registram aumento significativo no movimento, gerando renda, empregos temporários e oportunidades para pequenos empreendedores locais", contou Jean Ribeiro.