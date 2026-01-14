Circuito Mangueirosa, do Carnaval de Belém, anuncia que não realizará edição em 2026

O Circuito Mangueirosa, iniciado em Belém em 2019 como iniciativa de produtores culturais da cidade para agitar o Carnaval de rua da cidade, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 14, que não realizará edição em 2026. Com o título "Em 2026, não vai ter Circuito Mangueirosa. A gente se vê em 2027", o comunicado argumenta que a edição não ocorrerá por um motivo fundamental: falta de patrocínios e parcerias para custear o evento.

"É um projeto grandioso, gratuito e feito para a cidade, mas que, para acontecer da forma que sempre defendemos, exige um alto investimento para custear equipes numerosas, estrutura profissional e artistas", afirma a nota.

"Isso demanda parcerias, apoios e, sobretudo, patrocínios para viabilizar tudo com segurança e qualidade, algo que, apesar dos esforços, não conseguimos para 2026. Por isso, não será possível realizar uma nova edição este ano", disse ainda o comunicado.

Esclarecimento

Em Nota divulgada nesta quarta-feira (14), a Prefeitura de Belém manifestou-se sobre o assunto. "A Prefeitura de Belém informa que o Circuito Mangueirosa é um evento privado, que contou com o apoio financeiro e estrutural do Município no ano passado. Em 2026, a Prefeitura sinalizou que o Mangueirosa fizesse parte da programação oficial do Carnaval de Belém, que será anunciada em breve. No entanto, a decisão de participar ou não cabe à empresa que organiza o evento".

"Em relação ao Carnaval deste ano, a Prefeitura aumentou em mais de 6% o aporte financeiro destinado aos desfiles das agremiações carnavalescas", finaliza o comunicado da PMB.

Sem acordo

A Coordenação do evento, procurada pela Reportagem do Grupo Liberal repassou que “o Circuito Mangueirosa foi convidado a fazer parte da programação da Prefeitura somente após o anúncio do cancelamento”.

“Tivemos algumas conversas com a Prefeitura antes do anúncio do cancelamento, mas só após o anúncio que veio a proposta de fazer parte da programação do carnaval da prefeitura. Como todos os anos fazemos o evento com apoio da Prefeitura e também de outras instituições, com a falta de confirmação de patrocínio, optamos pelo cancelamento, já que o tempo acabou ficando curto pra realização do evento da melhor forma. De qualquer maneira, a proposta da prefeitura que veio hoje não se alinhava com o conceito do Mangueirosa que fizemos em todas as edições anteriores”, comunicou a Coordenação.

Em 2025, o Circuito, realizado desde 2019, contou com mais de 120 mil pessoas nas ruas em quatro dias de programação gratuita no Complexo Ver-o-Rio. “O Mangueirosa é um dos maiores palcos gratuitos da cidade no período de carnaval, movimenta uma grande cadeia de artistas, produtores, fornecedores, comerciantes, ambulantes e lojistas na cidade de Belém. Fizemos edições incríveis com o apoio de muitas instituições parceiras e grande engajamento do público”, pontuou a Coordenação do evento. “Vamos aproveitar esse intervalo com a não realização da edição de 2026 para organizar melhor as nossas atividades, antecipar algumas conversas e tentar fazer com que vire um evento do calendário da cidade pra que não deixe de acontecer nunca mais!”. finalizou.