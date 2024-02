Ludmilla encerra bloco mais cedo devido as altas temperaturas

Na manhã detsa terça-feira (13) o "Fervo da Lud" teve que acabar mais cedo. O Bloco de carnaval da cantora Ludmilla teve que ser encerrado uma hora mais cedo do que o previsto por conta do forte calor sentido no Rio de Janeiro, com os termômetros marcando 36º C no momento do bloco, com sensação térmica de 43º C. De acordo com as informações do jornal O Globo, pelo menos 30 pessoas passaram mal, entre elas, quatro crianças.

Durante a apresentação, a artista notou a alta temperatura e pediu para que funcionários do caminhão-pipa molhassem o público, além de solictar a distribuição de água mineral. "O clima a gente não controla. A minha prioridade é a integridade de vocês. Não dá para continuar assim", disse a cantora de cima do trio elétrico.

Após o ocorrido, Ludmilla apareceu nos stories do Instagram e comentou sobre o ocorrido. A cantora declarou que o encerramento era a melhor opção diante das altas temperaturas e da incidência solar. "Foi com muita dor no coração que eu tive que acabar o trio antes da hora, porque o sol estava muito forte. Tinha muita gente passando mal, com calor, então foi por isso que eu tive que acabar antes. Desculpa mesmo, do fundo do meu coração. Vocês sabem que eu sou do fervo, mas pela segurança e integridade de todos vocês, eu optei por acabar antes", comentou.