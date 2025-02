Jeito Moleque é atração do Bloco do Mirage no circuito Porto Folia

Neste domingo (23), o Bloco do Mirage faz a sua sexta edição. Com evento 100% indoor, a festa inicia a partir das 16h, no Circuito Porto Folia. Para comandar os foliões, o grupo Jeito Moleque é atração confirmada. Além dos pagodeiros, o line-up se completa com Tamo Junto, Nosso Tom, Baladeros e DJ Alisson Muniz.

A ideia do bloco surgiu após diversas festas temáticas organizadas com amigos, na oportunidade, a ocasião era regada a open bar e muito pagode. Na sequência, surgiu a organização do bloco, que não foge desse molde, ou seja, nesta sexta edição também terá open bar.

O Jeito Moleque, atualmente formado por Gui Albuquerque (voz), Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal), chega com um repertório lotado de sucessos. Os hits “A Amizade é Tudo”, “Eu Nunca Amei Assim”, “Sobrenatural”, “Sem Radar” e “Amor Eterno” estão confirmados no Bloco do Mirage.

“Sempre fomos muito bem recebidos em Belém, já participamos de vários festivais e o carinho do povo local com nosso trabalho já tem mais de 20 anos”, disse Rafa.

Com mais de 25 anos de carreira, o Jeito Moleque é um dos grupos mais tradicionais de pagode do Brasil. A banda soma mais de 1,8 milhões de ouvintes no Spotify, com 12 álbuns lançados.

“O povo de Belém e do Brasil inteiro adora pagode em todos os meses do ano, e no Carnaval não poderia ser diferente. Fazemos muitos shows neste período em trio elétrico, camarotes na avenida, entre outros”, pontua Alemão.

Com essa afirmativa, será possível encontrar um repertório muito animado como o período carnavalesco pede. Esta semana, os meninos lançaram o single, “Me Escolheu”, uma parceria inédita com Léo Santana. A música, que é a união de diferentes influências musicais, apresenta sonoridade nova e que entra no clima do Carnaval.

Além disso, em 2024, eles lançaram o “5 POR 5”. O projeto reúne tudo que eles gravaram ao longo da trajetória musical do Jeito Moleque.

“O show no Bloco do Mirage será uma mistura dos sucessos da nossa carreira, com músicas do nosso último DVD, a canção de trabalho “Presentão” com participação do Menos é Mais, que está tocando no Brasil todo, além de alguns covers de Charlie Brown, Cássia Eller e banda Eva”, antecipa Gui Albuquerque.

Agende-se

Data: Domingo, 23

Hora: 16h

Local: estacionamento Porto Futuro - R. Belém, S/N - Reduto