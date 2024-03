Império Pedreirense pode entrar com recurso contra empate com Bole-Bole

A agremiação Embaixada de Samba do Império Pedreirense deverá entrar com recurso contra o resultado da apuração do desfile das escolas do grupo especial do Carnaval de Belém de 2024, em que terminou empatada com a Associação Carnavalesca Bole-Bole, dividindo o título de campeã. Segundo informação das Escolas de Samba Associadas (ESA), a escola se prepara para recorrer da decisão dos jurados.

O recurso deverá ser analisado pelo departamento jurídico da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), que também ouvirá a Associação Carnavalesca Bole-Bole e depois emitirá um parecer. A reportagem tentou contato com a direção do Império Pedreirense e com a Fumbel, mas não obteve retorno.

O presidente da Bole-Bole, Paulo Alcântara, já havia tomado conhecimento da informação do possível recurso do Império Pedreirense, mas, diz estar confiante que o resultado será mantido como que prevê o regulamento.

“A gente já está avaliando com a nossa assessoria jurídica, que está se reunindo, mas o que aconteceu é que após dois quesitos de desempate continuamos empatados. No artigo 35 diz que nestes casos a comissão julgadora promoverá os dois campeões. Então, não vejo assim como algo que possa tirar o título da gente. A não ser que a comissão julgadora volte atrás de uma decisão que já está nos jornais, nos rádios, e todo mundo anunciou”, declarou em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Este foi o quinto título do Bole-Bole no Grupo Especial de Belém, tendo se consagrado bicampeão, pois venceu também o Carnaval 2023. A escola ainda festejou os 40 anos de história neste ano. Nem a chuva pesada no dia do desfile no sábado (02) atrapalhou a conquista do título. “Nós estávamos muito confiantes no nosso trabalho. Todo mundo reclama da chuva, mas nós não reclamamos, porque a chuva estava no nosso enredo. Isso ajudou muito. Parece que não jogaram água na gente. A escola cresceu assustadoramente”, relembra Paulo.

EMPATE - A Embaixada de Samba do Império Pedreirense e a Associação Carnavalesca Bole-Bole foram campeãs do grupo especial do Carnaval de Belém em um empate inédito com 199,8 pontos, na apuração realizada ontem no auditório da Aldeia Cabana David Miguel, na Pedreira. O empate se manteve nas notas dos quesitos de desempate, que eram comissão de frente e bateria, após o descarte da nota mais baixa.

“Hoje a Embaixada Pedreirense exercendo o seu direito contestou o resultado. É um direito legítimo, e agora o jurídico da Fumbel vai reavaliar e notificar o Bole-Bole para se manifestar. E, realmente neste caso, a ESA é neutra na medida em que defende os interesses dos associados. É a Fumbel que decide”, afirmou o presidente da ESA, Fernando Gomes, o Guga. Mesmo com a contestação, Fernando fez questão de enfatizar que o clima entre as escolas é de amizade.

“Esse empate e a disputa acirrada traduz o quanto o Carnaval de Belém foi bonito neste ano, com belos desfiles, com muito organização, com as escolas tendo tempo para se apresentar. Foi um Carnaval bem equilibrado com várias escolas beliscando o primeiro lugar. Tiveram momentos em que o Acadêmicos ficou em primeiro, depois ficou atrás de Bole-Bole. Isso mostra como as escolas estavam fortes. Essa discussão não está sendo truculenta, ninguém está brigando. É uma reivindicação do presidente da Embaixada (do Império Pedreirense) que é legítima”, destacou Guga.

Durante a apuração a Embaixada de Samba do Império Pedreirense alcançou no penúltimo quesito a Associação Carnavalesca Bole-Bole, do Guamá, que seguiu na frente durante boa parte da apuração. A Acadêmicos da Pedreira ficou em segundo lugar e, em terceiro, o Império de Samba Quem São Eles.

Outra mudança em relação aos anos anteriores foi o rebaixamento de três escolas em 2024. Caíram para o Grupo 1º, conhecido como grupo de acesso, as escolas de samba Xodó da Nega, Matinha e Os Colibris. Subiu para o grupo especial a Mocidade Olariense. Em 2025, devem cair duas escolas e uma do Grupo 1º subirá para que restem oito escolas no Grupo Especial.