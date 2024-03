Bole-Bole se consagra bicampeã do Carnaval de Belém e faz a festa no Guamá

A Associação Carnavalesca Bole-Bole se tornou campeã do grupo especial do Carnaval de Belém de 2024, junto com a Embaixada de Samba do Império Pedreirense, nesta quarta-feira (6). As duas empataram com 199,8 pontos.

Na sede da escola de samba, no bairro do Guamá, a festa estava armada com brincantes, foliões e membros da agremiação.

“Bole-Bole foi premiado mais uma vez pelo esforço e pela comunidade que ajudou bastante, do princípio ao fim. Fizemos um mutirão aqui para fazer os carros, e veio a vitória, que é nossa. É Juriê!”, disse Paulo Alcântara, presidente da escola de samba.

Em 2023, a Associação Carnavalesca Bole-Bole foi a grande campeã, e este ano ela desfilou com o tema “Juriê, a fantástica energia da Amazônia Paraoara”, destacando o município de Moju, no Pará, de uma forma mística e fantasiosa envolvendo o rio que dá nome à cidade.

“O que trouxe o título para o Bole-Bole foi essa comunidade que é incansável, que luta todo dia. Quando convocada ela vem de recurso próprio para a escola. É por isso que o título veio para nós, pelo esforço de todo mundo”, pontua o presidente.

A agremiação realizou o seu desfile no último sábado (2), na Aldeia Cabana David Miguel, com 1.200 brincantes divididos em sete alas. Este ano, o Bole-Bole celebra 40 anos de fundação.

“É complicado, é difícil fazer Carnaval em Belém, é uma luta constante, de falta de recurso. Mas é superação. Essa cultura é muito grande por parte das escolas, e todas elas estão de parabéns pelo esforço que fizeram”, finaliza Paulo Alcântara.

Bole-Bole comemora título do Carnaval 2024 (Fotos: Cláudio Pinheiro)