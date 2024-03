Império Pedreirense faz festa na Pedreira para comemorar 7º título do Carnaval

A Embaixada de Samba do Império Pedreirense sagrou-se campeã do grupo especial do Carnaval de Belém de 2024, nesta quarta-feira (6). Empatada com Associação Carnavalesca Bole-Bole, que também levou o título, a escola ficou com 199,8 pontos.

Sem vencer desde 2018, quando trouxe o enredo "O Auto do Boi bumbá Imperial – Do colorido Junino à Passarela do Carnaval", para a avenida, a escola defendeu o tema “Em Belém de Nazaré tem Reza, Batuque e Samba no Pé”, que estava guardado há alguns anos.

VEJA MAIS

“O enredo foi nosso diferencial. Ele surgiu em 2019, mas, como veio a pandemia não pudemos fazê-lo. Depois veio o Carnaval e fizemos uma homenagem aos autistas, mas não descartamos o enredo, porque sabíamos que na hora que levássemos ele para a avenida seriamos campeões. Deus, todo o povo da rua e Exu não deixaram a gente na mão”, contou Paulo Roberto Pinto, o 'Chico', presidente da escola.

A Embaixada de Samba Império Pedreirense desfilou no dia 1º de março.

“Foi um trabalho muito árduo, de meses, mas na reta final sempre fica faltando alguma coisa. Foram seis noites dormidas dentro do barracão pra gente chegar nesse objetivo, que foi o título do carnaval de Belém. Fazia 15 anos que a Pedreira não ganhava um carnaval. Tenho que agradecer aos amigos Milton Neves, Túlio Neves e toda a comunidade pedreirense. Como sempre falei, foi uma coalizão de amigos que trouxe esse título para a Pedreira”, finaliza ao presidente.

Este é o sétimo título da agremiação no Carnaval de Belém.

Comemoração da Império Pedreirense (Fotos: Cláudio Pinheiro)