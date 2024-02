'Folia no Parque' garante a diversão dos pequenos foliões no Carnaval

Quem optou por ficar na cidade neste feriado de Carnaval pode ficar tranquilo que tem programações para todos os gostos e idades, dos que preferem algo mais calmo e relaxado aos que buscam diversão nos bailes e desfiles de blocos. E para quem tem criança em casa e busca um programa em família, uma boa pedida é a 'Folia no Parque', que acontece entre os dias 9 e 13 de fevereiro, no Parque Shopping Belém. A programação é inteiramente gratuita e voltada para a garotada, com bloquinho infantil, concursos de fantasias e muitas brincadeiras.

Todos os dias do Carnaval haverá concentração dos bloquinhos no Piso 01, às 16h, de onde os pequenos foliões e os pais sairão em cortejo atrás de um mini trio elétrico tocando desde as tradicionais marchinhas até os hits mais recentes.

A programação também inclui um animado concurso de fantasias com direito a brindes para os “looks” mais originais e criativos. Além disso, a diversão estará garantida com as brincadeiras envolvendo personagens infantis. E para encerrar a festa com "chave de ouro", no dia 13 a Folia no Parque 2024 terá a participação de uma banda de fanfarra.

“Mais uma vez vamos promover um Carnaval animado para os nossos clientes, criando uma atmosfera única de festa e alegria. Convidamos todos os pequenos foliões e suas famílias para a se juntarem a nós nessa programação única”, diz Isa Lucena, gerente de Marketing do Parque Shopping Belém.

Serviço:

Folia no Parque

Onde: Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém)

Quando: De 9 a 13 de fevereiro de 2024.

Horário: de 10h as 22h (dias 9, 10, 12 e 13) e no domingo (11), das 12 às 22h.

Entrada gratuita