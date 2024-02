Assembleia Paraense terá três dias de folia na sede campestre

O clube Assembleia Paraense (AP) promoverá três dias de folia na sede campestre do clube. Neste sábado (10), domingo (11) e terça-feira (12), será realizado o Carna AP, evento carnavalesco que trará diversas atrações para animar os foliões. Com o evento, a Assembleia Paraense dá continuidade aos festejos do período momesco em que reunião as famílias, sobretudo nos anos 80 do século passado, e deu espaço para jovens artistas que seriam reconhecidos no futuro como grandes talentos da música paraense, como o pianista e compositor Guilherme Coutinho, o cantor Walter Bandeira e o violonista Nego Nelson

A folia carnavalesca vai acontecer no Deck 360º, todos os dias a partir do meio-dia, iniciando com a playlist do DJ Fábio Ox, que trará aos presentes marchinhas e sucessos típicos da cultura popular do Carnaval brasileiro. No sábado, a atração será o Grupo Cabanagem, que faz história na música paraense desde a década de 1980, cujo repertório é voltado para o samba.

No domingo, o Carna AP receberá o Grupo Wakerê, atração nacional, que vem se apresentando pelo Brasil e exterior, levando para o público um repertório cheio de suingue, que exalta a sonoridade brasileira e afro-caribenha. O Wakerê é formado por músicos do Brasil, França e Guiana Francesa, e também se apresentará na Praça da República, em Belém.

E na terça-feira, o grupo Nosso Batuque promete agitar as famílias com samba e pagode. Nos três dias, o DJ Fábio Ox vai tocar antes e após os shows principais.

SERVIÇO:

10/02 (sábado): Grupo Cabanagem, das 13h às 15h; e DJ Fabio Ox.



11/02 (domingo): Grupo Wakerê (atração nacional), das 14h às 16h; e DJ Fabio Ox.



13/02 (terça-feira): Grupo Nosso Batuque, das 13h às 15h; e DJ Fabio Ox.