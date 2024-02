Baile infantil “Carnaval das Crianças” ocorre nesta terça-feira gorda no Na Figueredo

Como continuidade do projeto “Carimbó das Crianças” o evento Carnaval das Crianças tem o intuito de oferecer um “bailinho” infantil para que as crianças tenham o direito de se divertirem no carnaval. Segundo a produtora cultural Lorena Saavedra, idealizadora e produtora do evento, mãe de dois meninos, João Gabriel de, 14 anos, e Kauê Inácio de 04 anos, a ideia surgido devido ao número limitado de opções de festas e de momentos lúdicos de Carnaval para viver com os seus filhos.

“Ainda existe um buraco em Belém em relação a festas para crianças. Não temos eventos com música e diversão que possa unir a família toda ao entorno para ofertar alegria e memórias afetivas para as crianças, e foi por esse motivo que resolvi produzir uma festa onde mamães, papais, vovós e vovôs, titias e titios, dindas e dindos, possam estar em sintonia com a alegria que vem dos nossos erês”, pontua a produtora.

O Carnaval das Crianças acontece no dia 13 de Fevereiro, na terça-feira de carnaval, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, e conta com oficinas e vivências de instrumentos musicais da cultura popular amazônica – tambor e maraca – com Néa das Maracas; Samara Cheetara e Wellitton Alemão, e show da artista Ruth Costa, que estará com a banda completa e vai tocar um repertório de marchinhas, samba e carimbó voltada aos menores e seus familiares.

“Estamos preparando um repertório muito especial paras crianças e toda família não pararem de dançar! Vamos tocar cantigas de crianças da nossa cultura popular e muitos clássicos infantis em ritmo de carnaval!”, comenta a artista Ruth Costa.

SERVIÇO:

CARNAVAL DAS CRIANÇAS

Onde? Na Figueredo – Gentil, n.449. Nazaré.

Quando? Terça-feira de carnaval, 13 de Fevereiro de 2023

O que vai rolar? Vivências em instrumentos da Cultura Popular Amazônica e Show da artista Ruth Costa.

Hora: 16h às 21h

Ingressos: R$10 – Criança / R$20,00 – Adulto. Crianças até 03 anos não pagam.

Ingressos no Sympla ou PIX.

Informações: 91 98870 8592 (Wathsapp)