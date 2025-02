Como ir de Belém a Cametá no Carnaval: Veja o guia completo com dicas e informações essenciais

Durante o Carnaval, Cametá se transforma em um dos maiores palcos de folia do nordeste do Pará – um destino que atrai milhares de turistas para curtir a tradição, a música e a cultura local. Se você deseja viajar de Belém a Cametá nessa época, confira este guia completo com dicas sobre os melhores modais, tempo de viagem, desafios e recomendações para que sua jornada seja segura e prazerosa.

Viajar de carro permite mais autonomia, mas durante o Carnaval é importante se planejar, pois o tráfego pode ser intenso.

Tempo de viagem

Aproximadamente 4 a 5 horas, considerando paradas e possíveis atrasos. Mas, durante o Carnaval, a viagem pode passar das 6 horas, por conta do grande fluxo de motoristas nas rodovias paraenses.

Rota

Geralmente, o trajeto passa por Belém, Ananindeua, Alça Viária, Igarapé-Miri e Carapajó, onde é necessário cruzar o Rio Tocantins. A travessia pode ser feita de balsa ou lancha.

Saindo de Belém, siga pela BR-316 (30 min; 15,0 km);

Dirija até a PA-483 em Marituba, passando primeiro por um trecho de 23 min (18,9 km) e, depois, por mais 53 min (33,9 km) até chegar à Alça Viária;

Pegue a Alça Viária do Pará e a PA-151, seguindo até a Rua Porto da Balsa, em Carapajó (2 h 40 min; 182 km);

Ao chegar na Rua Porto da Balsa, faça uma curva suave à esquerda e percorra cerca de 240 m (34 s);

Travessia Fluvial:

Embarque no barco para a travessia, que dura aproximadamente 1 h 7 min (17,4 km).

Chegada em Cametá:

Ao desembarcar, faça uma curva suave à direita em direção à Av. Inácio Moura, completando o trajeto.

Dicas para a viagem

A travessia em Carapajó pode ter variações no tempo de espera, principalmente se optar pela balsa (cerca de 1h30) ou pela lancha (aproximadamente 30 minutos). Verifique os horários especiais de operação durante o Carnaval – muitas vezes, as embarcações funcionam com itinerários ajustados para agilizar o fluxo de foliões.

Durante a folia, as estradas podem ficar mais congestionadas. Além disso, a estação chuvosa pode afetar a qualidade das vias. Mantenha-se atualizado com as condições climáticas e esteja preparado para eventuais atrasos.

Planeje sua Viagem: Consulte os horários e preços dos ônibus e das travessias fluviais. Use aplicativos e sites especializados para comparar as opções disponíveis.

Esteja Preparado: Leve água, lanches e itens de conforto para enfrentar eventuais esperas ou imprevistos.

Com o grande fluxo de pessoas, mantenha seus pertences seguros e siga as orientações dos órgãos de trânsito e transporte local.