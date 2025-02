Veja a programação do Carnaval pelo interior do Pará

Milhares de foliões devem viajar para os municípios do interior do Pará em busca das tradicionais festas de Carnaval. Uma mistura de tradições com atrações nacionais será o atrativo para quem visitar os municípios de Curuçá, Cametá, Vigia, Bragança, São Caetano de Odivelas e Óbidos. O ano de 2025 contará com várias atrações nacionais como Ana Castela, Pixote, Matheus Fernandes, Babado Novo, João Gomes, É o Tchan, Tarcísio do Acordeon e outros. Veja a programação

Cametá

Neste ano, um dos carnavais que deverá atrair milhares de pessoas de outros municípios será o de Cametá, nordeste paraense. A festa começa nesta sexta-feira (28/02), sob o comando da Prefeitura Municipal. O município da região nordeste do Pará fará o Carnaval Multicultural, com elementos regionais, a tradição do desfile de escolas de samba e shows com artistas locais e nacionais como Detonautas, Ana Castela, Pixote, Nadson Ferinha, Leo Foguete, Gustavo Mioto, Babado Novo, MC Livinho e Dubgodz. Ainda terá o Carnaval das Águas e a pesca do peixe mapará justamente no início de março.

A folia vai começar às 7h, até as 11h, nesta sexta, com a Alvorada Cultural na Praça das Mercês, envolvendo bandinha de fanfarra, grupo de siriá Graça Correa, banda Columbia, DJ Parrals e grupo Balanço da Maré. A expectativa é que a cidade receba visitantes que devem injetar R$ 25 milhões na economia local.

Curuçá

Conhecida pelo bloco Pretinhos do Mangue, que reúne milhares de pessoas lambuzadas de lama, a cidade de Curuçá, no nordeste paraense, terá apresentações da aparelhagem Carabao, Bosco Guimarães, Richelle, Luka M e Xeiro Verde. Os Pretinhos do Mangue completam 36 anos lembrando da importância da preservação ambiental.

Vigia

A cidade de Vigia, também no nordeste do estado, terá os tradicionais blocos Gaiola das Loucas, Os Cabrasurdos e as Virgienses, que comemoram 40 anos de existência em 2025. Os blocos desfilam com trio elétrico e bandas de fanfarra. No bloco dos Cabrasurdos, as mulheres se vestem de homem, e nas Virgienses, os homens desfilam como mulheres. A estimativa é que aproximadamente 250 mil foliões participem.

O Carnaval de Vigia terá também atrações nacionais como Matheus Fernandes, Babado Novo, João Gomes, É o Tchan, Tarcísio do Acordeon e DJ Jesus Luz. A festa já iniciou no penúltimo final de semana de fevereiro e segue até o dia 4 de março. Além das atrações nacionais, artistas regionais como Thiago Costa, Gabriel Xavier, Akilla Marques, banda AL4 e Marcelo Mais também devem se apresentar.

Bragança

Ainda no nordeste do Pará, a cidade de Bragança organiza o Carnaval do Caeté 2025 para cinco dias de folia, alegria e grandes atrações. Este ano, os shows acontecerão em dois grandes palcos na Praça de Eventos e na Orla do Rio Caeté. Entre as atrações confirmadas estão Tarcísio do Acordeon, Babado Novo, É o Tchan, Super Pop, Viviane Batidão e Mari Fernandez, além de apresentações culturais e bandas locais, fortalecendo a identidade musical da cidade.

Neste final de semana, a programação terá a banda Fruta Quente, a banda Farofa Black e É o Tchan. Já na Praça de Eventos, o dia 2 de março terá Babado Novo, no dia seguinte Viviane Batidão, e para finalizar, na terça-feira (4) terá show de Rebeca Lindsay. Também haverá o cortejo dos tradicionais blocos Urubuzinho e Urubu Cheiroso.

São Caetano de Odivelas

O Carnaval em São Caetano de Odivelas, no Pará, tem hibridismo entre a tradição e elementos artesanais intrinsecamente relacionados com a cultura do boi de máscaras. O município distante cerca de 100 km de Belém se orgulha de ser o Carnaval mais cultural do Pará. A festa conta com os famosos bonecos cabeçudos, os pierrôs e o Boi-bumbá de Máscaras. O Carnaval de São Caetano de Odivelas terá os bois Vaca Velha, Búfalo, Faceiro, Bicho Feio e Touro Bandido. Os brincantes sairão pelas ruas fantasiados animando. A festa terá ainda aparelhagem Rubi e Marcelo Mais.

Óbidos

Na região do Baixo Amazonas, Óbidos já iniciou com a folia neste final de semana e seguirá até o dia 4 de março. Várias atrações locais, regionais e nacionais passarão pelo palco do Carnapauxis 2025, que esse ano tem como tema: “O Mascarado Fobó te convida pra ser feliz na capital da folia”. Dentre as atrações estão: Babado Novo, Fruto Sensual e Banda do Bilela. Os sete blocos oficiais saem dos próprios redutos espalhados pelos bairros da cidade e ao final de cada desfile se concentram na Praça da Cultura, no Centro da cidade.

Entre as atrações locais estão confirmadas as bandas Show Energia, Brisa Show, Lazer, 220 Wolts e Netinho Moreno e Banda Elite, que desde o pré-Carnapauxis estão se apresentando aos domingos, no período de preparação para a programação oficial. Os blocos que participam do Carnaval de Óbidos são Bloco Vai ou Raxa (26/02), Bloco Mirim Unidos do Umarizal (27/02), Bloco Serra da Escama (28/02), Bloco Águia Negra (1º/03), Bloco Xupa Osso (02/03), Bloco Unidos do Morro (03/03) e Bloco das Virgens (04/03).