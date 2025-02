Bloco ‘As Virgienses’ completa 40 anos de tradição no Carnaval de Vigia de Nazaré

Completando 40 anos este ano, o bloco “As Virgienses” é um dos maiores blocos de rua do Estado do Pará. Criado em 1985 por um pequeno grupo de amigos, transformou-se a principal atração na segunda-feira do Carnaval vigiense.

Durante esse período, o bloco que no início era majoritariamente de homens fantasiados de mulheres e com roupas improvisadas, tornou-se o bloco de todos os foliões que esperam ansiosos pela segunda-feira de Carnaval com fantasias elaboradas em grupo, individual e familiar.

De acordo com Tiago Palheta, presidente do bloco “As Virgienses” há 11 anos, todo ano a expectativa para o bloco é grande, porém esse ano está diferente, já que o evento está completando 40 anos.

“Essa emoção é única. Estive nos 30 anos e hoje finalizo minha gestão com satisfação e respeito por esse bloco. Eu saí no bloco a primeira vez com 15 anos de idade e nunca imaginei ser presidente por tantos anos. Estou muito feliz e aguardando todos para curtir com a gente mais um ano de folia no Carnaval de Vigia 2025”, explica o presidente.

Bloco "As Virgienses" é um dos mais tradicionais do Carnaval paraense e arrasta milhares de foliões pelas ruas da cidade (Will Lee)

Preparação

Com a distribuição de 1.000 litros de caipirinha, que serve de combustível para aguentar o desfile pelas ruas estreitas, com mais de 5 horas, o preparo se inicia ainda pela manhã, seguindo uma espécie de ritual que é repetido há 40 anos.

“Esse ano, a novidade do bloco vai ser a nossa tradicional boneca abre alas, que vem no estilo amazônica, passado pelos povos originários e um bolo para comemorar os 40 anos. Mas todo ano a gente espera algo novo na fantasia dos nossos brincantes”, ressalta Tiago Palheta.

A folia é embalada pelo hino do bloco, que assim como o evento, passou por modificações. Além disso, há sempre o apoio da Prefeitura de Vigia, que nos últimos anos na gestão do prefeito Job Júnior, valorizou ainda mais o bloco.