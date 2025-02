Carnaval de Vigia: a tradição do Carnaval paraense

O Carnaval é uma das festas mais aguardadas pelos moradores de Vigia de Nazaré, no nordeste do Estado do Pará. Localizada a 90 km da capital paraense, a cidade possui uma das maiores folias do estado, sendo tradicionalmente um carnaval de rua, com diversos blocos de micareta e de empolgação, como As Virgienses, Gaiola das Loucas e Os Cabraçurdos.

Neste ano, a Prefeitura Municipal de Vigia está preparando uma grande festa para todos os brincantes do Carnaval 2025 na cidade. O Espaço Cultural Tia Pê, ponto principal que receberá grandes atrações nacionais e locais durante os cinco dias de folia, incluindo Tarcísio do Acordeon, Matheus Fernandes, João Gomes, Babado Novo e É o Tchan.

De acordo com o prefeito de Vigia, Job Júnior, neste ano, o município manterá a tradição de sediar um dos maiores carnavais do Pará.

"Estamos realizando um grande investimento, pois entendemos que o período carnavalesco é importante para a população vigiense, que aproveita a festa para obter uma renda extra com aluguel de casas, venda de comidas, customização de abadás e fantasias, além de impulsionar o faturamento do comércio local", destaca o prefeito.

Carnaval de Vigia arrasta multidões pelas ruas da cidade (Will Lee)

O Carnaval Vigiense, além de ser um dos mais tradicionais, também é um dos destinos mais acessíveis para os foliões, já que se trata de uma festa de rua com grandes atrações gratuitas. O deslocamento até a cidade pode ser feito pelas rodovias PA-140 e PA-412, com saída de vans de hora em hora do terminal rodoviário de Belém. As passagens custam R$ 30,00 (trinta reais). Outra opção são os táxis-lotação, que oferecem o transporte para o município.

Tradição dos blocos no Carnaval Vigiense

O Carnaval da cidade de Vigia transborda alegria, transformando o município na capital da folia paraense. Com uma população de 50 mil habitantes, no período de festa, esse número praticamente triplica; a segunda-feira de Carnaval é um dos ápices da celebração, onde acontece o desfile dos grandes blocos tradicionais nas ruas históricas do município. Os carros-chefes da folia são os blocos ‘As Virgienses’, ‘Os Cabraçurdos’ e ‘Gaiola das loucas’.

Neste ano, o bloco ‘As Virgienses’ comemora 40 anos de farra nas ruas de Vigia, arrastando uma multidão de homens transvertidos de mulheres. Criado em 1985, como uma brincadeira de amigos na segunda-feira de carnaval, se tornou um dos maiores blocos de empolgação do carnaval do Norte do país.

Bloco ‘As Virgienses’ é um dos mais tradicionais do Carnaval paraense (Pedro Palheta)

Outros blocos tradicionais seguem a mesma grandiosidade, como o ‘Gaiola das Loucas’, já com 28 anos, e o Bloco ‘Os Cabraçurdos’, com 31 anos, mostrando a mesma força e a tradição do carnaval vigilengo.

Além dos megablocos da segunda-feira, o carnaval vigiense possui uma porção de outros blocos de ‘sujos’, como a “Cagada do Pinto” e o ‘Bloco Sem Abadá Não Entra’, que nesta edição comemora 20 anos de avenida na tarde do domingo gordo, onde a brincadeira se dá atrás da bandinha de fanfarra, com os brincantes “se jogando” amido de milho no rosto, sendo essa uma das principais características do Carnaval.

Com tradição e alegria, o Carnaval de Vigia 2025 é uma das principais opções para os foliões paraenses curtirem o período de festa com segurança, economia e muita curtição.

