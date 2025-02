Carnaval das Águas é atração em Cametá, no nordeste do Pará, nesta sexta (28)

No primeiro dia da programação oficial do Carnaval 2025 no município de Cametá, no nordeste do Pará, nesta sexta-feira (28), uma das atrações é o tradicional Carnaval das Águas, ou seja, uma folia nas águas do Rio Tocantins. Logo após a Alvorada Cultural na Praça das Mercês, iniciada nas primeiras horas de hoje, transcorre neste começo de tarde a Bumbarqueira no Barco Folião, saindo do terminal hidroviário para um passeio em frente à cidade e indo ao encontro dos blocos e cordões do Carnaval das Águas no Rio Tocantins. A Bumbarqueira conta com a performance de Kim Marques, Walter Worf e DJ Restart e integra a programação da Prefeitura Municipal..

Na Praça dos Notáveis, a partir das 15h, ocorrerá a Acolhida Carnavalesca Multicultural, com diversas atrações e a chegada do Barco Folião e dos blocos e cordões do Carnaval das Águas.

No Corredor da Folia, na rua Coronel Raimundo Leão, a partir das 17h30, haverá apresentação de grupos culturais de escolas municipais e da Escola de Dança Professora Erivana Tavares.

Às 18h30, o público vai poder acompanhar o Cortejo Cultural de Abertura do Carnaval com blocos e cordões do Carnaval das Águas no Corredor da Folia. Haverá um momento para os homenageados do Carnaval Multicultural de Cametá e a apresentação dos blocos e cordões da Associação das Águas.

São eles: Majestade da Folia Kids - Mutuacá de Baixo, Os Atentados da Folia - Rio Tentem, Bloco Carnavalesco Majestade da Folia - Mutuacá de Baixo, Os Linguarudos do Santana, Piratas do Amor - Rio Turema, Reizinho da Folia – Rio Pacovatuba, Panteras da Folia – Mutuacá de Cima, Última Hora - Rio Tentém, Quem São Eles - Rio Jacarecaia, Bola Preta – Vila Vizania, Mete Bronca da Folia - Ilha Grande de Furtados, Os Mascarados – Ilha Marinduba, Bloco Cultural Real Folia - Ilha Jaituba, Os Bambas da Folia – Rio Pacajaí, Jovem Linguarudo – Acari, Os Bambas da Folia - Rio Jaituba, Faladores – Rio São Joaquim, Maluquinhos da Folia – Rio Tentem e Pestinha da Folia – Rio Jutuba de Baixo.

Atração tradicional

O fotógrafo Bimba Neto acompanha o Carnaval das Águas em Cametá há cerca de oito anos. “O Carnaval das Águas se dá do mês de janeiro até o dia do Carnaval. São vários cordões, em torno de 30 cordões de várias ilhas do município, e eles se apresentam nas casas, nos barracões. Eles se deslocam em embarcações para essas apresentações. Na programação da Prefeitura, eles entram somente em um dia, que é na sexta-feira de Carnaval. Os cordões se unem todos e vêm para a cidade para passar na avenida’, destaca Bimba.

Folia em embarcações nas águas do Rio Tocantins em Cametá ocorre em todos os turnos do dia (Foto: Bimba Neto)

Como relata Bimba, o Carnaval das Águas têm cerca de 150 anos de realização e é uma das principais atrações do Carnaval Multicultural de Cametá, que reúne atrações tradicionais como grupos regionais e blocos de rua, escolas de samba e shows musicais ao longo de seis dias.

Os barcos são ricamente decorados e recebem personagens multicoloridos tradicionais do Carnaval de Cametá. O Carnaval das Águas atrai moradores da região e turistas em geral.