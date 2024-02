Com shows e bloquinhos, programação de carnaval é divulgada pelo Sesc Pará

Dando início aos primeiros gritos de folia, o Sesc no Pará preparou diversas programações temáticas de Carnaval para o público. Nesta sexta-feira (02) o artista Elói Iglesias fará um show no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, às 19 horas. Já para o público infantil, o “Bailinho de Carnaval” acontece na próxima quinta-feira (08), às 16 horas.

Em Ananindeua, a festa carnavalesca acontece no Parque Aquático do Sesc, no próximo domingo (04), seguido pelo CarnaSesc no dia 11. Já no Sesc Castanhal, de 09 a 11/02 será realizada uma quadra carnavalesca e em Santarém ocorrerá o Baile CarnaSesc com o tema “Curumim Folia e o Meio Ambiente”, no dia 11, a partir das 17 horas.

VEJA MAIS:

Legenda (Foto: Divulgação/ Veruscka Brizart)

Programações especiais

Elói Iglesias é um performático e carismático artista do cenário musical de Belém, que irá agitar o palco do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver o Peso com o show "O Carnaval Chegou”. Elói é um artista multimídia que se destaca como figura de vanguarda em todas as formas expressivas das artes da linguagem regional, buscando consolidar através de sua história, uma recontagem moderna do Pará e de ritmos versáteis em uma abordagem poética e atual, construindo um estilo próprio e universal. A programação tem entrada franca para trabalhadores do comércio e dependentes, R$3,00 para empresários e conveniados e R$6,00 para o público em geral.

Para a programação infantil, as crianças vão poder participar do "Bailinho de Carnaval", tradição do Sesc Ver-o-Peso. Alegria, brincadeiras, cores e muita diversão convidam os pequenos e suas famílias a caírem na folia pra valer. O evento terá apresentações de bandas, bloquinhos, concurso de fantasias e muita animação que vai colocar a turminha para cantar, dançar e pular e muito confete e serpentina. A entrada será franca para trabalhadores do comércio e dependentes, R$3,00 para empresários e conveniados e R$6,00 para o público em geral.



ANANINDEUA

O Parque Aquático da unidade Sesc em Ananindeua receberá as programações especiais de carnaval, com ações de jogos e brincadeiras temáticas, desfile de fantasia infantil, show com banda musical, mini trio elétrico, CarnaHidro (aulão de hidroginástica de carnaval) e apresentação de escola de samba.

Já no domingo seguinte (14), será oficialmente o CarnaSesc com o desfile do Bloco CarnaSesc pela unidade acompanhado por brincadeiras carnavalescas, escolha do folião mais animado e show com banda musical. A programação tem entrada franca para trabalhadores do comércio e dependentes com Credencial Sesc atualizada, além de idosos e pessoas com deficiência; R$15,00 para estudantes com carteirinha de meia-entrada e R$30,00 para o público em geral.

CASTANHAL

Na cidade modelo a quadra carnavalesca tem início no dia 09/02, com a Folia do Plenitudes e Convidados, das 17h às 21h, com entrada franca. No dia seguinte (10) será o Baile de Carnaval, das 18h às 22h, com Gabriel Trindade & Banda como atração musical da noite. A entrada será franca para trabalhadores do comércio e dependentes e R$5,00 para o público em geral.

A programação se encerrará com a Folia no Parque, em 11/02, das 10h às 17h, com o DJ Marcelinho como atração. A entrada será franca para trabalhadores do comércio e dependentes e R$15,00 para o público em geral. Todas as ações serão realizadas na quadra do Parque Aquático do Sesc em Castanhal.

SANTARÉM

O tradicional Baile Curumim Folia será realizado no dia 11/02, a partir das 17h, na quadra do Sindicato dos Comerciários. Com o tema Curumim Folia e o Meio Ambiente, o baile terá banda ao vivo, animação de público, apresentação de marchinhas e de grupos de dança da cidade.

SERVIÇO

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Show "O Carnaval Chegou”, com Elói Iglesias

Data: 02/02/2024

Horário: 19h

Bailinho de Carnaval

Data: 08/02/2024

Horário: 16h



Sesc em Ananindeua

1º Grito de Carnaval

Data: 04/02/2024

Horário: 09h às 17h



CarnaSesc

Data: 11/02/2024

Horário: 09h às 17h



Sesc em Castanhal

Folia do Plenitudes e Convidados

Data: 09/02/2024

Horário: 17h às 21h

Baile de Carnaval

Data: 10/02/2024

Horário: 18h às 22h

Folia no Parque

Data: 11/02/2024

Horário: 10h às 17h

Sesc em Santarém

Baile Curumim Folia

Data: 11/02/2024

Horário: 17h às 21h