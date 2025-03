Carnaval de Belém: qual escola de samba venceu em 2025? confira

Nove escolas de samba do Grupo Especial de Belém desfilaram nos últimos dias 14 e 15 de março na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, pela disputa do título do Carnaval 2025 da capital paraense.

Na noite de sexta-feira (14), as agremiações que encantaram o público foram as Mocidade Olariense, Rancho Não Posso Me Amofiná, Deixa Falar e Embaixada do Império Pedreirense. Já no sábado (15), as escolas de samba que fascinaram a avenida foram Boêmios da Vila Famosa, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Quem São Eles, Piratas da Batucada e Bole Bole.

A apuração dos desfiles ocorrerá neste dia 16 de março, a partir das 16h, na Aldeia Amazônica, com o público podendo acompanhar ao vivo os resultados das escolas de samba e blocos carnavalescos. Assim, após a leitura das notas, será definida a agremiação campeã do Carnaval 2025 de Belém.