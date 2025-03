Carnaval de Belém não teve registro de ocorrências graves, garante Prefeitura

Durante os quatro dias de programação oficial de Carnaval na área central de Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, não houve registros de ocorrências graves na área da segurança pública, afirmou a Prefeitura de Belém, nesta quarta-feira (5). No período de 1º a 4 de março, as programações contaram com um esquema de segurança integrado entre a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e as forças do Estado do Pará.

O esquema contou com aproximadamente 780 guardas municipais. Também foram mobilizados 90 agentes de trânsito para patrulhamento viário, ordenamento do fluxo de veículos e pedestres, bloqueio e liberação de vias, atendimento de ocorrências gerais e apoio aos órgãos municipais e estaduais.

O secretário de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Luciano de Oliveira, explica que as ações do Sistema Municipal de Segurança Pública, que está em processo de implantação, incluem os órgãos de defesa civil, ordem pública e trânsito, entre outros, como a Guarda Municipal. Todos atuaram de forma integrada no Carnaval de Belém, em apoio aos órgãos de segurança pública. “O aspecto mais relevante dessa atuação foi o policiamento preventivo, com a presença dessas instituições em todos os eventos da programação da prefeitura”, disse.

VEJA MAIS

No Circuito Mangueirosa, que teve público de mais de 25 mil foliões por dia, foram registradas 61 abordagens preventivas. Nos distritos, a presença e o patrulhamento das equipes de segurança também foram intensos. Em Icoaraci e Outeiro, foram realizadas 67 abordagens. Já em Mosqueiro, foram registradas 979 ações preventivas na ilha.

As operações de segurança foram reforçadas em Mosqueiro, que teve o domingo (2) marcado pelo desfile das escolas de samba no corredor da folia, na Vila, além dos blocos e trio elétrico na segunda e na terça-feira. As equipes de segurança fizeram abordagens em bares, veículos com som automotivo, motos, ônibus, vans e micro-ônibus, além de fiscalizações na entrada e saída da ilha. Segundo a subprefeitura do distrito, a ilha recebeu aproximadamente 10 mil pessoas no domingo.