Carnaval de Belém 2024: Escola de Samba campeã será definida hoje (6) na Aldeia Cabana, às 18h

A população de Belém descobrirá nesta quarta-feira (6) qual Escola de Samba será a campeã do Carnaval deste ano. O resultado será definido a partir das 18 horas, na Aldeia Cabana, local onde as escolas brilharam com seus enredos no último fim de semana. Este ano, 11 agremiações disputam o cobiçado título.

Confira o link da transmissão:

Apenas uma escola dos outros grupos garantiu acesso ao Grupo Especial. Com o enredo “Pelos Caminhos da Fé, ao som dos tambores da festa do meu São Bené", a escola Mocidade Olariense, de Icoaraci, garantiu sua vaga no grupo das principais escolas de samba de Belém.

No próximo ano, apenas nove agremiações seguirão no desfile do Grupo Especial, já que três escolas serão rebaixadas para outro grupo. Confira as agremiações que concorrem em 2024:

- Boêmios da Vila Famosa: Dom Bruno, o cavaleiro de Emaús e a República da caridade;

- Os Colibris: É tecno, É pop, É som nas ondas sonoras, o voo da águia de fogo;

- Deixa Falar: Carabao, o segredo da multiplicação. O búfalo que vale ouro;

- Matinha: Epaminondas Gustavo: chama o pessu, o caboclo d’Odivelas vai passá!;

- Embaixada: Em Belém de Nazaré tem reza, batuque e samba no pé!.

- Piratas da Batucada: Piratas 50 anos - Por mares nunca dantes navegados desbravando a última fronteira;

- Quem São Eles: Preamar da Cultura do Pará;

- Bole Bole: Juriê - A fantástica energia da floresta!;

- Acadêmicos da Pedreira: Na sombra da Samaumeira, o velho mundo em minha Aldeia;

- Rancho Não Posso Me Amofiná: Isso é que é amor, onde o Rancho For Eu Vou! - 90 anos de paixão sem ponto final;

- Xodó da Nega: Nossa Majestade, o carnaval!.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)