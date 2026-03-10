Carnaval Belém 2026: Mocidade Olariense é campeã do Acesso e retorna ao Grupo Especial

A escola de samba Mocidade Olariense é a campeã do Grupo de Acesso 1 do Carnaval de Belém 2026 e retorna ao Grupo Especial, conforme apuração dessa terça-feira (10). Com o enredo “Odoyá, Salve a Rainha do Mar”, a vencedora desfilou na Aldeia Amazônica no dia 7 de março. A Mocidade Olariense conquistou 199,8 pontos.

O presidente da escola de samba Jair Apollo, em entrevista para O Liberal, disse que retornar ao Grupo Especial é mais do que um presente. “Meu coração está a mil, está ára disparar de tanta alegria, de tanta emoção”, contou. Para ele, a Mocidade Olariense jamais deveria ter saído da elite do carnaval belenense.

“Voltamos em alto estilo, graças a Deus, sendo campeão desse Carnaval. Fizemos um lindo desfile, levamos a imagem dessa mulher que é Iemanjá, que ficou sendo representada por todas as mulheres”, explicou. Jair destacou que a divindade é um exemplo e foi responsável por abençoar a escola na avenida e encantar a todos. “A comunidade toda está festejando”, ressaltou o presidente.

Jair também destacou que o esforço para chegar até a apresentação durou meses. “Trabalhamos com os pés no chão, sem dinheiro, mas, graças a Deus, com a força de alguns amigos e da minha família, a gente conseguiu honrar e colocar uma escola linda na avenida”, falou. Sobre 2027, o presidente apontou que já estão trabalhando no enredo e deu um spoiler: “Nós vamos falar de um grande folclorista, um ícone da cultura, que é Eduardo Vieira.”

Em segundo lugar no Grupo de Acesso 1, ficou o Rancho Não Posso Me Amofiná, com 199,5 pontos. A escola também retorna ao Grupo Especial em 2027. Após os desfiles e apuração do Grupo Especial, a Deixa Falar e Xodó da Nega foram rebaixadas.

A Império Jurunense conquistou a terceira colocação no Primeiro Grupo, com 198,7 pontos. As últimas colocações ficaram com Coração Jurunense (198,6 pontos), Alegria Alegria (198,4 pontos), Guardiões do Samba (198,3 pontos) e, por fim, Piratas da Batucada (197,9 pontos).