Bloco Sorriso Pop anima foliões e impulsiona pequenos empreendedores em Icoaraci

Apesar do fim do feriado de Carnaval, a animação continuou no distrito de Icoaraci, em Belém, no último sábado (08/03), quando o bloco Sorriso Pop tomou conta da rua 15 de Agosto. O evento atraiu milhares de foliões e movimentou a economia local, consolidando-se como uma das principais manifestações culturais do período pós-carnavalesco na região.

A programação musical foi um dos destaques da festa, garantindo um repertório diversificado e animado. A banda Batidão do Melody trouxe sucessos do tecnomelody, ritmo característico do estado, enquanto os DJs Diego Moreira, Erik Mix e Maycon mantiveram a energia da festa durante todo o trajeto do bloco.

Fantasias coloridas, confetes e serpentinas deram o tom da festa, e nem a chuva afastou os brincantes, que lotaram as ruas de Icoaraci. Famílias inteiras participaram do evento, aproveitando para curtir a música e interagir com os grupos carnavalescos que mantêm viva a tradição na capital paraense.

Além da diversão, o evento foi também uma oportunidade para pequenos comerciantes ampliarem suas vendas. A grande presença de público impulsionou a economia local, beneficiando vendedores ambulantes, lojistas e outros empreendedores. Gabriel Rocha, que trabalha vendendo pipoca, comemorou a alta procura pelos produtos. "O movimento está excelente. Conseguimos vender muito bem e esperamos que outros eventos assim aconteçam com frequência", destacou.

Para Daniela Pereira, vendedora de fantasias, a edição do bloco foi ainda melhor do que as anteriores. "Esse ano tivemos um grande público e muita gente investiu em fantasias e adereços. Foi uma grande oportunidade para quem trabalha com o setor carnavalesco", afirmou.

Segurança e infraestrutura garantem a tranquilidade da festa

Para garantir a segurança dos participantes, a Prefeitura de Belém organizou um esquema especial com a Guarda Municipal de Belém (GMB) e a Polícia Militar, além do apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que atuou na organização do trânsito. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) também estiveram presentes, dispondo de ambulâncias e profissionais para atendimento de emergência.

A Ciclus, empresa responsável pela limpeza urbana, também teve papel fundamental no evento, garantindo que as ruas fossem limpas após a dispersão dos foliões.

O subprefeito de Icoaraci, Vitor Gama, reforçou a importância do apoio da administração municipal para a realização da festa.

"É gratificante ver a energia do nosso povo e a força da nossa cultura. A Prefeitura de Belém tem dado todo o suporte necessário para garantir um evento seguro, bem estruturado e que valorize nossas tradições", ressaltou.