Bloco 'Rabo do Peru' leva mais de 350 mil pessoas para as ruas de Icoaraci nesta quarta (5)

O tradicional bloco Rabo do Peru, que anima as quartas-feiras de cinzas no distrito de Icoaraci, em Belém, celebrou neste ano sua 30ª edição, reunindo uma multidão de 350 mil foliões – um aumento em relação aos 300 mil registrados no ano anterior. Com o tema “Rabo do Peru na COP 30 – Da natureza, pela natureza e para a natureza”, o tradicional peru estava carregando a bandeira do Pará. O desfile teve início em um novo trajeto, saindo da travessa Soledade com a travessa 15 de agosto, às 15h, e finalizando na travessa Pimenta Bueno.

A programação deste ano contou com a animação de um trio elétrico e a banda Portal do Arrocha, com o cantor Luís Lima agitando o público a partir das 16h. A atração principal ficou por conta de Kim Marques, que garantiu a energia no percurso.

A festa em Icoaraci só termina na segunda-feira (10), com a apuração dos resultados do desfile das escolas de samba.

Fernando Costa, diretor do bloco, celebra e evolução do Rabo do Peru durante as três décadas de tradição. "O bloco começou há 30 anos com uma brincadeira, onde eram poucas pessoas e hoje nós trazemos milhões e milhões de foliões para a nossa diversão. Hoje nós temos um legado muito grande desses 30 anos e nossa diversão é só evoluir muito mais", disse.

Rosilene Borges, de 55 anos, dona de casa, participa do bloco Rabo do Peru há 20 anos, sempre com uma fantasia única. Este ano, ela escolheu se fantasiar de Marge Simpson, buscando chamar atenção e celebrar o carnaval de forma criativa. “Todo ano eu gosto de vir diferente, com o Rabo do Peru, para chamar atenção”, conta Rosilene, que já foi Fiona em edições passadas. Para ela, o bloco representa um momento de alegria e confraternização com amigos. “É um dia ótimo e feliz, esteja chovendo ou não, eu venho para o Peru.”

Patrimônio Cultural

Em junho de 2024, por decreto estadual, o bloco Rabo do Peru foi declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará.

O bloco foi realizado com o apoio da Prefeitura de Belém e da Distrital de Icoaraci, e integra o calendário de eventos do Circuito Icoaraci Folia.