Zé Trovão é localizado pela PF no México

Nesta quinta-feira (9), o caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, foi localizado pela Polícia Federal no México após ficar uma semana desaparecido. As informações são do Metrópoles.

Zé Trovão saiu do Brasil antes do mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, acusado de incitar atos antidemocráticos na manifestação do dia 7 de setembro.

O caminhoneiro buscou asilo no país que faz fronteira com o Estados Unidos, mas a Polícia Federal entrou em contato com o hotel em que estava Zé Trovão para informar que o hóspede seria preso.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o líder caminhoneiro diz que a embaixada do Brasil entrou em contato com o hotel e que espera ser preso a qualquer momento.

"Em alguns momentos, eu devo ser preso. Eu não vou mais fugir, chega. Eu tô cansado disso, tá. Pra quem não sabe, eu estou no México e a embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou. Então em alguns momentos, provavelmente, a polícia vem aqui me recolher e vai me levar preso", disse.