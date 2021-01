Youtuber é investigado por porte ilegal de arma após filmar e postar ameaça a desafeto

O youtuber Derick Silverio, conhecido nas redes sociais como SilverCop, protagonizou uma cena lastimável que foi gravada e reproduzida em seu canal na plataforma. O episódio teria ocorrido no último dia 28 de dezembro, mas somente nesta quarta-feira, 6, o vídeo ganhou repercussão na web.

Nele, Derick relata que a sua mãe havia sido vítima de injúria racial por parte de homem em uma padaria em Paranavaí (PR), cidade a 500 km de Curitiba. As cenas mais chocantes foram gravadas dentro do carro, quando o youtuber indaga a mãe sobre o fato.

Apesar de mostrar-se relutante, ela confirma que foi chamada de 'macaca'. Eu 'acho' que ele me chamou de macaca. Falou baixo, mas falou", diz. Visivelmente irritado, Derick dispara: "Você sabe que não vai ficar assim, né?". A mãe pede que ele se acalme e esqueça a ofensa: "Derick, para com essas coisas, não vai arrumar confusão por causa dessas coisas."

Acompanhado de um cinegrafista identificado como Welington, o youtuber vai à casa do acusado tirar satisfação. Do portão, ele pede ao dono da casa para vir até a parte de fora para 'trocar uma ideia' e ouve a recusa do homem. "Você lembra que você chamou uma mulher de macaca?", pergunta o youtuber. "Chamei mesmo, igual você, mesma laia, mesma espécie", responde o outro.

Derick insiste para que a pessoa, que teve a identidade preservada no vídeo, chegue próximo do portão e, nesse momento, saca uma arma e dispara para o alto. O homem corre para dentro do imóvel e passa a ser ameaçado pelo influencer, que faz um segundo disparo, agora em direção ao portão da casa.

A subdivisão da Polícia Civil do Estado do Paraná declarou que o youtuber será investigado por porte ilgeal de arma e que está apurando o caso.

Veja o vídeo completo: