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Vorcaro relata que teria mediado encontro com Anitta e empresários de bet

Mensagens foram interceptadas de conversa do ex-presidente do Banco Master com a namorada

O Liberal
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Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação)

A cantora Anitta e o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master, teriam se reunido em 9 de setembro de 2024 para tratar de um 'negócio de bet' com empresários do setor. O encontro, que contou também com a presença de Renan Machado, irmão da artista, foi revelado em mensagens interceptadas pela Polícia Federal (PF) e divulgadas pela coluna Paulo Cappelli.

Nas conversas obtidas pelo Portal Metrópoles, registradas na referida data, Vorcaro relata ter mediado o encontro. “A Anitta vai vir agora com o irmão dela. Vamos fazer uma reunião bem rápida, de no máximo uma hora. Já falei que às 22h todo mundo out [fora], porque tenho jantar com o amor da minha vida”, escreveu ele para sua então namorada, Martha Graeff.

Relutância da namorada de Vorcaro em encontrar Anitta

Em seguida, Graeff questionou quem mais participaria. O banqueiro detalhou: “São quatro amigos meus, sócios de um negócio de bet, a Anitta e o irmão dela”. Em outro trecho dos diálogos, Martha Graeff demonstrou resistência em cruzar com a cantora. “Você se importa em encontrar com a turma?”, perguntou Daniel Vorcaro. “Eu não vou encontrar com ela, já falei”, respondeu Graeff.

Dois dias após as mensagens, em 11 de setembro de 2024, Anitta participou da premiação do MTV Video Music Awards (VMA), em Nova York, nos Estados Unidos. Vorcaro residia no país à época.

Empresa de apostas e o irmão de Anitta

Não há informações precisas sobre qual seria o “negócio de bet” mencionado pelo banqueiro. Recentemente, a plataforma Bet.Bet foi uma das patrocinadoras oficiais da turnê “Ensaios da Anitta” em 2025, cuja temática foi “Maratona da Jogação”, homenageando modalidades esportivas.

O irmão de Anitta, Renan Machado, é sócio da cantora e considerado seu braço direito, atuando como produtor executivo e empresário na gestão da carreira e em projetos profissionais.

Investigação da Polícia Federal e a Operação Compliance Zero

As mensagens interceptadas no celular de Daniel Vorcaro são parte da investigação da Polícia Federal (PF) que fundamentou a terceira fase da Operação Compliance Zero. É importante ressaltar que não há informação de que a cantora seja investigada ou tenha qualquer envolvimento com o caso Master.

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