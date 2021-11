Voluntários organizam rifa para ajudar filho de Eliza Samudio a comprar material escolar

Voluntários estão organizando uma rifa com o objetivo de arrecadar, no mínimo, R$ 3 mil para ajudar Bruninho Samudio com a matrícula e compra do material escolar de 2022. O menino nunca recebeu pensão do pai, o goleiro Bruno, que foi condenado pela morte da sua mãe, Eliza Samudio. As informações são do G1.

“Conheço a luta dela, dele, sei o quanto é um menino esforçado e temos amigos que, esporadicamente, ajudam nestas questões sociais. Mesmo o Bruninho tendo bolsa na escola, as despesas da avó neste ano passaram de R$ 3 mil, porque tem a matrícula, lanche e as apostilas, além de outros gastos, então, eu comprei algumas coisas com o tema natalino, além de uma caneca personalizada e uma agenda de 2022 e estou organizando a rifa", disse Renata Gouvea, psicóloga que está organizando a rifa.

Segundo ela, a família não está passando fome, mas a ajuda é uma alternativa para reconhecer o comportamento do garoto. "É que ele é um menino muito especial que, inclusive, ficou preocupado com a avó quando soube de uma fantasia usada recentemente. É uma criança, mais evoluída que muito adulto e estamos sempre em contato com ele e a dona Sônia [avó de Bruninho]".

Recentemente, o menino de 11 anos falou em sua primeira entrevista sobre a falta da mãe. "Minha mãe tá no céu, mas graças a ela que eu estou aqui, e ela nunca sai do meu coração."