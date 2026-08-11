Você sabia? Alunos do Prouni podem solicitar bolsa permanência de R$ 700 por mês; veja como

Os estudantes que recebem bolsa integral do Programa Universidade para Todos (Prouni) e estão matriculados em cursos superiores presenciais integrais do Brasil podem solicitar uma bolsa permanência mensal de R$ 700. O benefício oferecido pelo Ministério da Educação (MEC) tem o intuito de ajudar os alunos a pagar despesas relacionadas a materiais e transportes utilizados para chegar até a universidade.

Quem tem direito de receber a bolsa?

Para ter direito a receber o benefício mensal do Governo, os alunos devem preencher os seguintes requisitos:

Ser beneficiário de uma bolsa integral do Prouni;

Estar matriculado em curso presencial e de turno integral com duração mínima de seis semestres;

O curso precisa ter carga horária média igual ou superior a seis horas de aula por dia.

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Como solicitar o benefício?

Se você atende a todos os critérios para conseguir a bolsa permanência, deve procurar a coordenação do Prouni na instituição privada de ensino superior onde você estuda para que seja verificada a elegibilidade de seu curso. Após a checagem, a própria universidade iniciará os procedimentos internos, nos quais o coordenador cadastrará o estudante no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni).

Como é feita a seleção dos candidatos?

A seleção dos estudantes ocorre sempre no primeiro dia do mês, mas a disponibilidade dos valores depende do orçamento mensal da Secretaria de Educação Superior (Sesu). Durante o processo, se o número de candidatos que solicitaram o auxílio for maior do que a quantidade de bolsas permanência disponibilizadas para o Prouni, a escolha dos alunos priorizará dois critérios, que são:

O processo seletivo de ingresso (do mais antigo ao mais recente);

E a média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

E como é realizado o depósito na conta?

O depósito da Bolsa Permanência aos estudantes é realizado mensalmente na conta corrente individual do estudante no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal (não são aceitas contas poupança, conjuntas ou eletrônicas (operação 023 da Caixa)). Além disso, o número do CPF do aluno deve ser o mesmo cadastrado pelo coordenador do curso no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)