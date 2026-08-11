Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Você sabia? Alunos do Prouni podem solicitar bolsa permanência de R$ 700 por mês; veja como

O benefício possui o objetivo de ajudar os alunos a pagar despesas que são relacionadas aos estudos

Victoria Rodrigues
fonte

Após a solicitação da bolsa, é realizada uma seleção de estudantes. (Foto: Magnific)

Os estudantes que recebem bolsa integral do Programa Universidade para Todos (Prouni) e estão matriculados em cursos superiores presenciais integrais do Brasil podem solicitar uma bolsa permanência mensal de R$ 700. O benefício oferecido pelo Ministério da Educação (MEC) tem o intuito de ajudar os alunos a pagar despesas relacionadas a materiais e transportes utilizados para chegar até a universidade.

Quem tem direito de receber a bolsa?

Para ter direito a receber o benefício mensal do Governo, os alunos devem preencher os seguintes requisitos:

  • Ser beneficiário de uma bolsa integral do Prouni; 
  • Estar matriculado em curso presencial e de turno integral com duração mínima de seis semestres;
  • O curso precisa ter carga horária média igual ou superior a seis horas de aula por dia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Lula diz estar 'chateado' com evasão de alunos do ProUni por dificuldades financeiras]]

<a class="\&quot;p-smartembed\&quot;" data-onecms-id="\&quot;policy:1.1081526\&quot;" data-onecms-type="\&quot;article\&quot;" data-cke-saved-href="\&quot;javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.1081526'," $action:'view',="" $target:'work'})\"="" href="\&quot;javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.1081526'," polopoly:contentid="\&quot;policy:1.1081526\&quot;">[[(standard.Article) Haddad: Banco Mundial adorava fazer política pública para 15 pessoas, Lula faz no atacadão]]

Como solicitar o benefício?

Se você atende a todos os critérios para conseguir a bolsa permanência, deve procurar a coordenação do Prouni na instituição privada de ensino superior onde você estuda para que seja verificada a elegibilidade de seu curso. Após a checagem, a própria universidade iniciará os procedimentos internos, nos quais o coordenador cadastrará o estudante no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni).

Como é feita a seleção dos candidatos?

A seleção dos estudantes ocorre sempre no primeiro dia do mês, mas a disponibilidade dos valores depende do orçamento mensal da Secretaria de Educação Superior (Sesu). Durante o processo, se o número de candidatos que solicitaram o auxílio for maior do que a quantidade de bolsas permanência disponibilizadas para o Prouni, a escolha dos alunos priorizará dois critérios, que são:

  • O processo seletivo de ingresso (do mais antigo ao mais recente);
  • E a média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

E como é realizado o depósito na conta?

O depósito da Bolsa Permanência aos estudantes é realizado mensalmente na conta corrente individual do estudante no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal (não são aceitas contas poupança, conjuntas ou eletrônicas (operação 023 da Caixa)). Além disso, o número do CPF do aluno deve ser o mesmo cadastrado pelo coordenador do curso no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prouni

alunos

bolsa permanência

direito

como solicitar
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Por que o eclipse solar total não poderá ser visto de nenhuma parte do Brasil

10.08.26 22h11

TRAGÉDIA ANDINA

Governo Lula oferece apoio à Colômbia após terremoto; não há brasileiros entre as vítimas

Itamaraty confirma ausência de brasileiros entre as vítimas do sismo de magnitude 7,4 e sinaliza cooperação imediata ao país vizinho

10.08.26 14h41

BRASIL

Rio: colombianas que morreram na queda de helicóptero eram avó, mãe e filha

As vítimas faziam um passeio panorâmico na modalidade “doors off”, em que o helicóptero voa sem as portas

08.08.26 20h04

ufologia

Suposto OVNI no Brasil foi investigado pelos EUA em 1963; entenda

Relatos sobre uma esfera metálica que teria caído na Bahia chegaram às autoridades americanas por meio de uma transmissão da Rádio Tupi

07.08.26 20h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRIGA

Discussão por poda de árvore acaba em tiroteio e duas mortes

Idoso de 76 anos e homem de 41 foram mortos durante discussão por mangueira na divisa de duas propriedades rurais

11.08.26 23h25

PRAZER

‘Sexo Pig’: entenda o que é e como funciona o fetiche repudiado por Pabllo Vittar

O sexo pig é uma preferência sexual legítima para muitos indivíduos que encontram prazer nessas atividades

28.02.23 23h30

OPORTUNIDADE

Edital abre inscrições para projetos sociais com financiamento de até R$ 100 mil; entenda

Programa Futuro Bem Maior vai selecionar 33 organizações sociais e coletivos de todo o Brasil para receber recursos, capacitação e acompanhamento técnico

27.07.26 19h52

MODERA BRASIL

Aplicativo ajuda a identificar e prevenir problemas com o álcool pelo Meu SUS Digital

Ferramenta desenvolvida pela USP em parceria com o Ministério da Saúde faz triagem sobre hábitos de consumo e orienta usuários sobre redução de riscos e atendimento no SUS

10.08.26 20h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda