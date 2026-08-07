Suposto OVNI no Brasil foi investigado pelos EUA em 1963; entenda

Um suposto objeto voador não identificado (OVNI) teria caído no município de Conde, na Bahia, em 1963. O caso chamou a atenção de autoridades dos Estados Unidos, que acompanharam os relatos e chegaram a investigar o episódio. Documentos do governo norte-americano sobre a ocorrência foram divulgados nesta sexta-feira (7).

O caso chegou ao conhecimento dos Estados Unidos por meio de uma transmissão da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Segundo o relato, uma grande esfera metálica teria caído no centro de Conde e aberto um buraco de cerca de quatro metros de profundidade.

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A transmissão reproduzida em um dos documentos, datado de 8 de novembro de 1963, descrevia o suposto objeto como uma estrutura metálica com aberturas semelhantes a janelas, cobertas por um vidro espesso.

Ainda segundo o relato, havia dentro da esfera um corpo humano vestido com roupas pesadas. As roupas teriam inscrições que não puderam ser identificadas.

A notícia teria causado curiosidade entre moradores e autoridades locais. O episódio também chegou à imprensa e acabou despertando o interesse da representação diplomática dos Estados Unidos no Brasil.

Consulado dos EUA investigou o caso

Após tomar conhecimento da história, a Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro solicitou informações sobre o episódio. O assunto chegou ao Departamento de Estado norte-americano, com recomendação para que os documentos fossem compartilhados também com o Departamento de Defesa, a Força Aérea e a Nasa.

O consulado norte-americano em Salvador também foi acionado para verificar se havia evidências da suposta queda do objeto.

Em 14 de novembro daquele ano, o então cônsul Harold Midkiff apresentou os resultados das verificações realizadas na Bahia. Segundo ele, não havia confirmação de que qualquer objeto tivesse sido visto na região.

O diplomata afirmou que a história aparentemente havia sido criada no Rio de Janeiro. Jornalistas e outras pessoas que foram até Conde também não encontraram sinais que confirmassem o relato.

Possível balão meteorológico foi citado

Entre as hipóteses levantadas na época estava a possibilidade de o objeto ser um balão meteorológico. A suspeita, porém, também não foi confirmada.

O relatório enviado pelos representantes norte-americanos destacou que não havia evidências do suposto OVNI e anexou duas reportagens publicadas por jornais baianos: uma do Diário de Notícias, de 9 de novembro de 1963, e outra do Jornal da Bahia, publicada dois dias depois.

Uma das matérias informava que o Ministério da Aeronáutica havia negado categoricamente a existência de qualquer objeto estranho em Conde.

A outra reportagem recebeu, na tradução registrada pelos americanos, o título The Airship that Wasn't There, que pode ser traduzido como "A aeronave que não estava lá".

Caso virou registro histórico

Apesar de a investigação não ter encontrado evidências da existência do suposto objeto, o episódio permaneceu registrado nos documentos diplomáticos dos Estados Unidos.

O material também registra uma curiosidade relacionada à cobertura jornalística. Um repórter enviado a Conde teria considerado que o aspecto mais surpreendente do caso foi a velocidade da comunicação entre o município e Salvador.

Na época, o jornalista enviou um telegrama por meio de um antigo transmissor de código Morse e recebeu uma resposta do jornal apenas cinco minutos depois.

Os documentos mostram que, mesmo sem confirmação de uma suposta nave ou de qualquer fenômeno extraterrestre, o relato de 1963 foi suficiente para despertar a atenção de autoridades americanas e gerar uma investigação oficial sobre o episódio na Bahia.