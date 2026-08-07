Suposto OVNI no Brasil foi investigado pelos EUA em 1963; entenda
Relatos sobre uma esfera metálica que teria caído na Bahia chegaram às autoridades americanas por meio de uma transmissão da Rádio Tupi
Um suposto objeto voador não identificado (OVNI) teria caído no município de Conde, na Bahia, em 1963. O caso chamou a atenção de autoridades dos Estados Unidos, que acompanharam os relatos e chegaram a investigar o episódio. Documentos do governo norte-americano sobre a ocorrência foram divulgados nesta sexta-feira (7).
O caso chegou ao conhecimento dos Estados Unidos por meio de uma transmissão da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Segundo o relato, uma grande esfera metálica teria caído no centro de Conde e aberto um buraco de cerca de quatro metros de profundidade.
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A transmissão reproduzida em um dos documentos, datado de 8 de novembro de 1963, descrevia o suposto objeto como uma estrutura metálica com aberturas semelhantes a janelas, cobertas por um vidro espesso.
Ainda segundo o relato, havia dentro da esfera um corpo humano vestido com roupas pesadas. As roupas teriam inscrições que não puderam ser identificadas.
A notícia teria causado curiosidade entre moradores e autoridades locais. O episódio também chegou à imprensa e acabou despertando o interesse da representação diplomática dos Estados Unidos no Brasil.
Consulado dos EUA investigou o caso
Após tomar conhecimento da história, a Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro solicitou informações sobre o episódio. O assunto chegou ao Departamento de Estado norte-americano, com recomendação para que os documentos fossem compartilhados também com o Departamento de Defesa, a Força Aérea e a Nasa.
O consulado norte-americano em Salvador também foi acionado para verificar se havia evidências da suposta queda do objeto.
Em 14 de novembro daquele ano, o então cônsul Harold Midkiff apresentou os resultados das verificações realizadas na Bahia. Segundo ele, não havia confirmação de que qualquer objeto tivesse sido visto na região.
O diplomata afirmou que a história aparentemente havia sido criada no Rio de Janeiro. Jornalistas e outras pessoas que foram até Conde também não encontraram sinais que confirmassem o relato.
Possível balão meteorológico foi citado
Entre as hipóteses levantadas na época estava a possibilidade de o objeto ser um balão meteorológico. A suspeita, porém, também não foi confirmada.
O relatório enviado pelos representantes norte-americanos destacou que não havia evidências do suposto OVNI e anexou duas reportagens publicadas por jornais baianos: uma do Diário de Notícias, de 9 de novembro de 1963, e outra do Jornal da Bahia, publicada dois dias depois.
Uma das matérias informava que o Ministério da Aeronáutica havia negado categoricamente a existência de qualquer objeto estranho em Conde.
A outra reportagem recebeu, na tradução registrada pelos americanos, o título The Airship that Wasn't There, que pode ser traduzido como "A aeronave que não estava lá".
Caso virou registro histórico
Apesar de a investigação não ter encontrado evidências da existência do suposto objeto, o episódio permaneceu registrado nos documentos diplomáticos dos Estados Unidos.
O material também registra uma curiosidade relacionada à cobertura jornalística. Um repórter enviado a Conde teria considerado que o aspecto mais surpreendente do caso foi a velocidade da comunicação entre o município e Salvador.
Na época, o jornalista enviou um telegrama por meio de um antigo transmissor de código Morse e recebeu uma resposta do jornal apenas cinco minutos depois.
Os documentos mostram que, mesmo sem confirmação de uma suposta nave ou de qualquer fenômeno extraterrestre, o relato de 1963 foi suficiente para despertar a atenção de autoridades americanas e gerar uma investigação oficial sobre o episódio na Bahia.
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