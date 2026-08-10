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Aplicativo ajuda a identificar e prevenir problemas com o álcool pelo Meu SUS Digital

Ferramenta desenvolvida pela USP em parceria com o Ministério da Saúde faz triagem sobre hábitos de consumo e orienta usuários sobre redução de riscos e atendimento no SUS

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Monitoramento pode ser feito por app (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O Ministério da Saúde disponibilizou no Meu SUS Digital o Modera Brasil, ferramenta voltada à prevenção do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O miniapp permite que usuários avaliem o próprio padrão de consumo, recebam orientações personalizadas para reduzir riscos e, quando necessário, sejam direcionados para serviços da rede pública de saúde.

A plataforma utiliza instrumentos reconhecidos internacionalmente para identificar padrões de consumo que podem representar riscos à saúde. A partir das respostas fornecidas no questionário, o usuário recebe recomendações educativas, estratégias de prevenção e informações sobre quando procurar atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ferramenta foi desenvolvida e testada inicialmente no município de São Paulo e agora passa a ter alcance nacional.

“Nossos estudos sobre o uso deste aplicativo, das chamadas intervenções breves, de oferecer ferramentas para as pessoas se autoconhecerem na sua relação com o álcool, têm mostrado que isso tem um impacto muito positivo em melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

O Modera Brasil foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o Ministério da Saúde. A solução já era utilizada pela Prefeitura de São Paulo e passou por adaptações para ser integrada ao Meu SUS Digital, seguindo padrões de segurança, acessibilidade e as diretrizes do Governo Federal para serviços digitais. A ferramenta foi originalmente criada pela USP com apoio da Auíri e do CRBS/SA.

Consumo excessivo

Dados do Ministério da Saúde apontam que 20,4% da população adulta, com mais de 18 anos, consome pelo menos seis doses de bebidas alcoólicas em uma mesma ocasião, comportamento considerado consumo excessivo. Segundo o Vigitel 2025, o índice aumentou nas últimas duas décadas. Em 2006, 15,6% dos adultos apresentavam esse padrão.

O levantamento também aponta crescimento entre pessoas de 35 a 44 anos, faixa em que o índice passou de 17,4% para 26,3% no período analisado. Entre as mulheres, o percentual aumentou de 7,8% para 15,7%.

Na Atenção Primária à Saúde do SUS, os atendimentos relacionados a problemas e condições decorrentes do uso de álcool cresceram mais de 157% na última década. O número passou de 326,2 mil registros em 2016 para 840 mil em 2025.

A coordenadora de Atenção às Condições Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Amanda Frazão, explicou que a ferramenta também considera padrões de consumo que podem passar despercebidos, como o hábito de não beber durante a semana e consumir grandes quantidades nos fins de semana.

“A proposta do Ministério da Saúde é ampliar as ações de promoção do cuidado para as pessoas que consomem álcool e aumentar a prevenção, evitando que essas pessoas corram riscos maiores. Com o Modera Brasil, qualquer pessoa pode fazer uma autoavaliação do seu consumo com privacidade”, afirmou.

Como funciona

Para acessar o Modera Brasil, o usuário deve entrar no Meu SUS Digital e procurar a ferramenta na área de aplicações. O primeiro passo é responder ao questionário Alcohol Use Disorders Identification Test (Audit), instrumento aprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para identificar padrões de consumo de álcool de risco ou problemático.

O questionário possui entre três e dez perguntas e gera uma pontuação que classifica o usuário em diferentes níveis de risco: baixo, moderado ou uso problemático. Para cada classificação, a plataforma apresenta uma orientação específica.

Além da avaliação, o miniapp disponibiliza conteúdos informativos sobre os efeitos do álcool na saúde, exercícios, ferramentas interativas e estratégias para reduzir danos. Quando necessário, também indica caminhos para buscar atendimento na Rede de Atenção à Saúde.

“Com uso fácil, rápido, no Meu SUS Digital, direto do seu celular, a pessoa pode fazer o teste, conhecer as informações sobre o uso do álcool, o impacto, por exemplo, no orçamento pessoal, o que pode ser feito para reduzir os danos, para o uso moderado, tudo que possa ser feito para melhorar a qualidade de vida”, disse Padilha.

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