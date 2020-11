‘Você é uma macaca! Você come o que te derem’, teria dito Wassef a atendente

Uma funcionária de uma pizzaria de shopping no Distrito Federal deu queixa na delegacia, na quarta-feira, 11, contra Frederick Wassef, acusando-o de injúria racial. Ele é ex-advogado da família do presidente Jair Bolsonaro.

A atendente da Pizza Hut disse em depoimento que foi chamada de "macaca", após Wassef reclamar que a pizza "não estava boa". Segundo ela, o caso ocorreu no domingo, 8, no Setor de Clubes Sul, e foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. A denúncia foi revelada pela revista Veja.

A vítima, que não teve a identidade revelada, disse à Polícia Civil que o advogado perguntou se ela havia provado a pizza. Ela disse que não. Diante disso, de acordo com o boletim de ocorrência, Wassef teria dito em voz alta: "Você é uma macaca! Você come o que te derem."

A vítima disse ainda à polícia que o advogado é frequentador do estabelecimento e é conhecido como "uma pessoa arrogante e que destrata e ofende os funcionários". A mulher dosse que em outras oportunidades foi "constrangida" e "muito humilhada" por Wassef.

Em nota, a Pizza Hut disse que "vem a público manifestar seu absoluto repúdio aos fatos ocorridos e seu apoio aos funcionários agredidos".

O advogado ainda não comentou a denúncia.

Nota da Pizza Hut

"Em razão dos recentes episódios de agressões verbais e físicas, bem como de discriminação racial/social, ocorridos na unidade da Pizza Hut localizada no Píer 21, em Brasília, por parte de um cliente contra funcionários da loja, a Pizza Hut Brasil vem a público manifestar seu absoluto repúdio aos fatos ocorridos e seu apoio aos funcionários agredidos e ao franqueado da referida unidade.

A Pizza Hut Brasil vem dando todo o suporte para os colaboradores e parceiros agredidos para que os mesmos façam valer os seus direitos e para que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar que tais atos se repitam, entre as quais a comunicação dos fatos para as autoridades competentes mediante o registro de um boletim de ocorrência contra o agressor."