Vizinha é morta a facada em discussão por motivo fútil

Uma mãe de quatro filhos foi assassinada em Belo Horizonte (MG) depois de uma discussão por motivo fútil. O homicídio se deu na madrugada de sábado (6). A vítima é Carolina Poliana Santana, de 36 anos.

A suspeita da morte, uma mulher de 65 anos, contou aos policiais que uma tubulação de esgoto, que passa entre as duas residências, estava vazando e causando mau cheiro.

A vizinha, incomodada, foi pedir providências de Carolina. Em meio à discussão, a idosa sacou uma faca e desferiu um golpe letal no coração da vizinha, que chegou a ser socorrida, levada ao hospital Odilon Behrens, onde chegou em estado grave e não resistiu.

A suspeita tentou fugir, mas foi capturada. Na delegacia, ela supostamente tentou se enforcar com a própria roupa, mas foi contida pelos militares.

Em seguida, começou a passar mal e foi levada à UPA Pampulha. Após a alta, não teve jeito, foi detida por homicídio.

Dor

Carolina trabalhava em uma escola pública municipal e deixa quatro filhos. Querida por muita gente, as redes sociais receberam mensagem de lamentação e condolências. “O sentimento é de profunda dor e já sinto um vazio no coração que não consigo explicar. Sentirei muito a falta da sua presença na minha vida e ainda me custa acreditar que isto aconteceu. Descanse em paz, amiga! Como está doendo 💔😭😪“, publicou uma amiga.

“Amigaaaaaaaa/irmaaaaaaaaaa fala que é mentira e que amanhã você estará vivíssima me chamando de rapariga. Nunca vou esquecer nada do que vivemos juntas te levarei pra sempreeeeee, pequena. Poh, vei, não faz isso com a gente não pretinha! Vou morrer de saudades, te amarei enquanto eu viver😭😭😭😭😭😭Te amo”, lamentou outra.

“Você se foi…😭😭😭 tiraram sua vida brutalmente, mãe de família, guerreira. Quero me lembrar de vc sorridente… estudamos juntas… sempre te encontrava na rua vindo do trabalho. Não dá para acreditar”, escreveu uma conhecida.