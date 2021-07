Vítima de violência doméstica é resgatada com ajuda de bilhete

Uma mulher de 30 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado e era agredida pelo companheiro em um apartamento, foi resgatada pela Polícia Militar na noite de terça-feira (29), em Brasília (DF). As informações são do jornal Metrópoles.

De acordo com a PM, o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) recebeu uma ligação da vítima pedindo socorro, por volta das 22h30. Uma equipe foi enviada ao local, mas ninguém atendeu os militares.

Depois de algumas tentativas de contato com os moradores, a mulher colocou um bilhete por baixo da porta. Ela escreveu: “Estou trancada! Aqui está cheio de arma! Hoje já houve agressão! Ele tem problemas psiquiátricos também!”.

(Reprodução / PMDF)

A mensagem foi o estopim para os policiais desencadearem a Operação Gerente.

Mais tarde, já em segurança, a vítima contou que os dois viviam juntos há um ano.

Resgate

Um agente especialista em negociação e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados para libertar a vítima. Enquanto isso, equipes do 3º Batalhão continuaram tentando estabelecer contato, até que um homem apareceu na porta.

A PM informou que ele insistiu que estava tudo bem. No entanto, o homem não queria que os policiais vissem a mulher, dizendo que ela estava deitada. Foi quando os policiais entraram na casa e prenderam o suspeito.

A mulher estava no sofá e indicou aos militares onde o homem mantinha as armas. Ela alegou que as armas eram usadas para ameaçá-la, caso tentasse sair ou entrar em contato com alguém.

Os objetos eram simulacros de armas de fogo e airsoft. Eles foram apreendidos.

O casal foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência de violência contra a mulher e cárcere privado.

A Polícia Civil do Distrito Federal não respondeu se o homem foi preso.