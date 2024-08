​Vítima de queda de avião em Vinhedo compartilhou momento do embarque nas redes sociais

Uma das vítimas mortas na queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9), era a professora Isabella Pozzuoli que, momentos antes da tragédia, compartilhou em suas redes sociais a hora do embarque no aeroporto de Cascavel, no Paraná.

Isabella, que também era técnica de um time de vôlei no Rio de Janeiro, usou os stories do Instagram para postar um vídeo de sua mala e do avião, que tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O avião, com o prefixo PS-VPB, decolou de Cascavel às 11h56, conforme informações do portal FlightRadar24.

De acordo com o monitoramento do voo, a aeronave perdeu aproximadamente 5 quilômetros de altitude em menos de dois minutos, caindo às 13h22, cerca de oito minutos antes do horário previsto de chegada em Guarulhos.