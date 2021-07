Vítima de estupros a mando do marido foge após três dias de cárcere privado

Uma mulher de 35 anos foi mantida presa dentro de casa por três dias e conseguiu escapar para pedir socorro. Ela denunciou também que foi estuprada por um amigo do marido, a mando dele. O crime aconteceu em Três Lagoas (MS) e o suspeito, um homem de 50 anos, foi preso. As informações são do portal Campo Grande News.

Mesmo ferida, a vítima conseguir fugir do cativeiro e ser socorrida. Uma das moradoras do bairro contou que estava sentada em frente de casa quando viu a mulher correndo pela rua. A mulher foi amparada e escondida dentro de casa pela vizinha.

A mulher contou estava sendo perseguida pelo marido e detalhou as horas de violência sofrida dentro da própria casa. Ela disse, ainda, que era mantida em cárcere privado há três dias, sem poder comer.

Durante o tempo em que ficou presa em casa, a vítima foi agredida com um pedaço de ferro e estuprada por um amigo do suspeito, que chegou bêbado no local em um dos dias de cárcere.

A vizinha contou à imprensa local que a mulher estava com fome, tremendo e com várias marcas no corpo e rosto.

A vítima também contou à vizinha que foi estuprada na frente de duas crianças, sobrinhas do marido, que estavam passando o final de semana com o casal.

A Polícia Militar foi acionada e direcionada à casa em que o crime aconteceu. No local, os agentes não encontraram o autor, que havia saído para procurar a vítima e deixado as duas crianças sozinhas, trancadas. Então, os militares arrombaram a porta e acionaram o Conselho Tutelar. O suspeito foi preso em flagrante pouco depois.

Caso foi levado para a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) e foi registrado como lesão corpora, ameaça, cárcere privado e abandono de incapaz.

Relatos dos vizinhos do casal dão conta de que a vítima era frequentemente agredida. Agora, ela recebe apoio da assistência social da cidade.