Vídeo: Vereador acompanhado da sogra é abordado por bandidos e morto na frente de casa

O vereador Marcos Aurélio de Araújo (PP), de 57 anos, que presidia a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, no Ceará, foi assassinado a tiros em frente à sua residência, na noite da última quinta-feira, (26). O crime ocorreu enquanto a vítima estava sentada na calçada, acompanhado da sogra e de outra mulher.

No vídeo registrado por câmeras de segurança de uma casa, é possível ver o momento em que dois homens armados chegaram em uma motocicleta e dispararam pelo menos nove vezes contra o político.

Durante o ataque, uma das mulheres que estava com ele conseguiu correr para se proteger. No entanto, a sogra de Marcos Aurélio não teve tempo de escapar e acabou sendo atingida por dois disparos. Ela foi socorrida após o incidente, mas o vereador não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local. Após efetuarem os disparos, os dois suspeitos fugiram rapidamente na motocicleta.

A Secretaria da Segurança do Ceará ainda não se pronunciou sobre o caso.

Carreira política

Marcos Aurélio, natural de Tabuleiro do Norte, foi reeleito para o seu quarto mandato como vereador da cidade. Nas últimas eleições, ele obteve 1.508 votos, o que representa a maior votação do município.



